Personlig assistent, deltid

Omsorgs Landslaget AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-10-01


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Omsorgs Landslaget AB i Stockholm

Personlig assistent till en glad 68-årig man i Solberga, deltid
Omsorgs Landslaget AB bedriver personlig assistans i Stockholm. Vi är ett familjeföretag med stor teamkänsla som gör att vår personal känner sig sedda och hörda.
Vår brukare har en förvärvad hjärnskada och behöver stöd i allt han gör, brukaren är gående och verbal. I arbetet hjälper du brukaren med omvårdnad, matlagning, hushållsarbeten och olika aktiviteter.
Det är önskvärt att du som söker har erfarenhet av arbete som personlig assistent. Som personlig assistent är det viktigt att kunna läsa av när brukaren behöver hjälp och när det är dags att ta ett steg tillbaka samt att du kan bjuda på dig själv men även hålla låg profil när situationen kräver det. Personkemi är avgörande.
Du som söker tjänsten behärskar svenska språket i tal och skrift, är rökfri.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande, inkom med din ansökan så fort som möjligt.
Vi har som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Du beställer själv registerutdraget enligt enskild person från polisen.
Tjänsten är 3 pass per månad, onsdag-torsdag kl. 16-09. Jour 6 timmar på natten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: omsorgslandslaget@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Omsorgs Landslaget AB (org.nr 556945-6048)

Kontakt
Kicki Carlsson
omsorgslandslaget@yahoo.com
070-4400986

Jobbnummer
9534386

Prenumerera på jobb från Omsorgs Landslaget AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Omsorgs Landslaget AB: