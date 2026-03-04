Personlig assistent ca 80%, Huddinge
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge
2026-03-04
Är du kreativ och påhittig? Tar du ansvar och egna initiativ? Kanske är du min nya assistent!
Jag är en social, aktiv och utåtriktad kille på 25 år som bor tillsammans med min familj och vår hund. Jag gillar att umgås med kompisar och min familj betyder mycket för mig! Jag har ett stort intresse för musik och spelar gitarr så mycket jag kan! Jag badar regelbundet och gör många andra aktiviteter utanför hemmet. Mina funktionsnedsättningar gör att jag behöver personlig assistans med alla mina grundläggande behov men lika viktigt är också att hjälpa mig att utvecklas och utöva mina intressen. Med din medverkan skall jag kunna leva spontant och göra det jag har lust med.
Jag söker dig som är engagerad och ansvarstagande i det du gör samt flexibel i ditt sätt att arbeta. Du assisterar mig både hemma, på fritiden, på daglig verksamhet och på korttids. Din arbetsplats är där jag befinner mig, därför bör du kunna följa med på resor/läger samt anpassa dig till nya situationer.
Jag behöver kognitivt stöd för att känna mig trygg och för kommunikationens skull är det viktigt att du är lyhörd för mina signaler och att du talar bra svenska. Jag ser gärna att du delar mina intressen och därför är en person som värdesätter kommunikation högt, har mycket energi, är kreativ och påhittig samt har förmåga att kunna ta egna initiativ samt se vad som behöver göras. Kan du spela gitarr vore det superkul men det är inget måste.
Du bör ha en allmänt god fysik då det förekommer en del lyft och förflyttningar i arbetet. Jag vill att du är rökfri.
Omfattning: Tjänsten är på ca 80%. Schemalagd arbetstid dag, kväll, natt och helg.
Tillträde: Så snart som möjligt.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9777934