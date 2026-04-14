Personlig assistent 80%, Söderköping
2026-04-14
Jag är en kvinna på 35 år som nu söker en personlig assistent som vill vara med och skapa en vardag som är både trygg, meningsfull och rolig.
Jag är en glad person som tycker om att bada, pyssla med pärlor, lyssna på musik, se på film, fika och gå på shoppingrundor. Jag tycker också mycket om att umgås med min familj, och det är viktigt för mig att du som assistent kan vara en naturlig del av min vardag på ett fint och professionellt sätt.
Tjänsten är på 80 % och du behöver kunna arbeta flexibelt på alla olika tider, även helger. Arbetet sker både i mitt hem och ute på aktiviteter, beroende på vad jag vill göra för dagen.
Jag söker dig som är:
Lugn, ödmjuk och uppmärksam
Trygg i dig själv och i din yrkesroll
Nyfiken på att lära känna mig och förstå hur jag fungerar - på riktigt
Lyhörd för att jag ibland vill vara aktiv och ibland ta det lugnt
Krav och meriter:
B-körkort (krävs för vissa aktiviteter och ärenden)
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller liknande är meriterande
Erfarenhet av alternativ kommunikation är ett plus
Du är rökfri och inte allergisk mot pälsdjur
Din roll som min assistent är att stötta mig i det jag vill göra, när jag vill göra det.
Omfattning: 80 % med möjlighet till ett utökat ansvar som Arbetsledare för den som är intresserad av det, för detta har du ett separat avtal med ett arvode.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Känner du att detta kan vara rätt jobb för dig? Då hoppas jag att du vill skicka in din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
