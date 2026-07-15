Personlig assistent, 75%
EQ Personlig assistans Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Forshaga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Forshaga
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EQ Personlig assistans Sverige AB i Forshaga
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Vi söker en personlig assistent i Forshaga.
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med människor som har behov av extra hjälp och stöd i sin vardag. Du är initiativtagande och har lätt för att anpassa dig till olika förutsättningar. Det är viktigt att du tycker om att busa och har glimten i ögat! Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom vård/omsorg. Den assistansberättigade har svårt att kommunicera, vilket gör att du behöver vara mycket lyhörd och inkännande. Det är också viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Arbetet innebär att hjälpa den assistansberättigade i vardagen med allt från personlig hygien, matintag och hushållssysslor till att hitta på roliga aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa den assistansberättigade med träning och rehabilitering. Bad i badhus ingår i arbetsuppgifterna, du får därför inte vara allergisk mot klor. Det är en fördel om du har körkort. Hund kan komma på besök hos den assistansberättigade, du får därför inte vara allergisk mot pälsdjur. Du kan ibland köra bil i arbetet, det är därför en fördel om du har körkort.
Tjänsten är på 75% och schemalagd till dag, kväll, natt (jour) samt helg.
Sista ansökningsdag är 28 juli. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: maria@eqpersonligassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Forshaga 75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EQ Personlig assistans Sverige AB
(org.nr 559218-0334)
667 22 FORSHAGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003926