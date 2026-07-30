Personlig assistent
NOA Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NOA Personlig Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Olofström
eller i hela Sverige
Noa personlig assistans AB söker nu nya stjärnor till en kille boendes i Simrishamns kommun på vackra österlen. En kille i 30 års åldern med glimten i ögat, sitter i rullstol och behöver någon som kan va hans högra hand med sånt han inte klarar själv. Bland annat hygien, sjukgymnastik, förflyttningar och hushållsarbete.
För nurvarande bor han med sin familj och där finns hund och fåglar. Men planer och förberedelser på att flytta till kristianstad kommun under sensommar/höst är på gång om allt går i hamn.
Så kan du börja din anställning i simrishamn som inhoppare vid behov och sen följa med till Kristianstad och vara med och skapa något nytt och spännande och där rätt person kan erbjudas en fast rad så är det ett plus.
I simrishamn är arbetstiderna 9-16 och 18-00.
Du som söker är:
kvinna 25-45
tåler pälsdjur
flexibel
lugn och trygg i dig själv.
Pratar och skriver flytande svenska.
körkort/bil är en merit
kan jobba dygnets alla timmar och långa pass.
Vi kommer kräva utdrag från brottsregistret.
Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal, friskvård, nära samarbete och introduktion på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: jenny@noass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simrishamn". Arbetsgivare NOA Personlig Assistans AB
(org.nr 556698-8654), http://www.noass.se
291 32 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NOA Personlig Assistans Kontakt
Områdeschef
Jenny@noass.se Nilsson jessica@noass.se Jobbnummer
10016126