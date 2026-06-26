Personlig assistent
Gävle kommun, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-06-26
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker en pålitlig, trygg och engagerad personlig assistent.
Som personlig assistent kommer du bland annat att:
• arbeta med personlig omvårdnad så som personlig hygien, hjälp med förflyttningar samt utevistelse utifrån kundens önskemål.
• hantera omvårdnadsåtgärder som tracheostomi, respirator, hostmaskin, inhalationsset, rehabiliterande träning, läkemedel via sond, skötsel och underhåll av permobil och taklift.
• ansvara för medicinsk och social dokumentation av alla åtgärder och händelser av vikt för kunden.
Kundens individuella behov och dina arbetsuppgifter finns i en arbetsbeskrivning, men du är också lyhörd för kundens önskemål om hur insatsen ska utföras.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten ska du ha minst 1 års erfarenhet inom omvårdnad och gärna erfarenhet av personlig assistans. Du har en god kommunikationsförmåga och hög nivå på svenska språket. Erfarenhet av att koordinera med vårdinrättningar och enheter är meriterande. Du har en god fysik och rörlighet. Det är meriterande med erfarenhet av läkemedelshantering och administration via sond. Vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska.
Som person har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt.
Du arbetar utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt med kunden i fokus i dennes hem alltid tillsammans med en kollega. Arbetstiderna är förlagd till 12-timmars pass och är fördelade dag, kväll, helg, jour och vaken natt. Ditt schema är förlagt till 50% dag och 50% natt. Vi ser gärna att du är flexibel i eventuella schemaändringar. Tjänsten är belägen i Gävle.
Belastningsregister för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att begäras in för denna roll.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Kommunal
Hanna Romin 026 -17 99 16 Jobbnummer
9979986