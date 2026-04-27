Personlig assistent
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-04-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en lyhörd och kvicktänkt assistent till en högpresterande person?
Vi söker dig som har en unik kombination av intellektuell skärpa och fysisk finess. Här räcker det inte med att vara "snäll" - du behöver vara professionell, analytisk och ha en naturlig känsla för detaljer
Om uppdraget:
Kunden är en kvinna, 35 år boende i Sundbyberg som är högpresterande, social och djupt empatisk kvinna som lever med en komplex sjukdomsbild. Hon är helt sängliggande pga svår H-EDS (extremt skör bindväv och leder) och lever med komplex PTSD samt ADHD. I hemmet finns även en assistenthund under utbildning/tjänstgöring.
Eftersom kunden är mycket mån om andra och ogärna vill kritisera eller korrigera sin personal, vilar ett stort ansvar på dig. Du måste ha en egen inre kompass för kvalitet och kunna läsa av små nyanser i kommunikationen.
Dina två huvuduppdrag:
1. Kirurgisk precision i rörelse.
Då minsta felgrepp kan orsaka ledskador eller svår smärta, krävs en assistent som är extremt stadig men "lätt på handen". Du kan följa komplexa instruktioner i flera steg utan att chansa eller improvisera. Du förstår att "ditt sätt" aldrig ersätter brukarens specifika instruktioner.
2. En trygg röst vid ångest.
Vid svår ångest kan brukaren hamna i ett tillstånd där hon inte kan kommunicera. Ditt jobb är då att vara ett ankare i verkligheten genom att prata lugnt och oavbrutet om positiva ämnen du själv brinner för. Du behöver kunna bjuda på din personlighet utan att kräva respons eller bekräftelse tillbaka.
Om dig:
Vi söker en person som trivs i en miljö där kommunikation är det viktigaste verktyget.
Du kan tänka framåt, planera och se vad som behöver göras utan att ständigt bli tillsagd.
Du pratar flytande svenska, finska eller engelska. Du är bekväm med att hålla monologer och har en positiv grundsyn.
Du bör vara Prestigelös men noggrann.
Du tar inte ångestutbrott personligt och du förstår att din roll är att vara brukarens förlängda armar, styrda av hennes vilja.
Du respekterar hundens roll i hemmet och följer instruktioner kring hur man förhåller sig till en assistenthund.
Är det dig vi söker?
Välkommen in med din ansökan, bifoga cv, personligt brev och svar på frågorna.
Skicka gärna även med en bild på dig.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Kungsängsvägen 27 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Monika El Harbiti monika.elharbiti@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9877527