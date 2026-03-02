Personlig assistent
2026-03-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Orust
, Lilla Edet
, Stenungsund
, Ale
Arbete sker i Ljungskile. Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Jag är en aktiv kvinna i 30-årsåldern som söker en timanställd personlig assistent så snart som möjligt, med god möjlighet till fasta pass i schemat om samarbetet fungerar bra. Som min personlig assistent blir du mina händer - du finns där för att stötta mig i allt jag gör, så att jag kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Jag går vanligtvis till daglig verksamhet fyra dagar i veckan men jag tycker även om att bada, bowla eller gå till bio, disco, museet. Ibland är det bra att bara vara och lyssna på musik eller en bra bok. Jag sitter i rullstol och därför är det också viktigt för mig att träna varje dag.
Jag bor hemma hos mina föräldrar med vår busiga hund så är det bra om du tål pälsdjur och gillar hundar. Vi bor i Ljungskile en bra bit bort från centrum så det är bra om du har körkort och tillgång till bil.
Du kommer vanligtvis att arbeta 2-3 gånger i veckan, främst på eftermiddagar. Arbetet innebär att följa med till bad, bowling, disco eller andra fritidsaktiviteter, samt att utföra olika arbetsuppgifter. Det är även bra om du också kan hoppa in extra vid behov när ordinarie personal är sjuk eller ledig. Vid sådana tillfällen arbetar du kl. 8.00-15.00 (måndag, tisdag, onsdag och fredag).
Arbetsuppgifter:
Arbetspasset börjar hemma hos mig på morgonen. Du hjälper till med morgonrutiner såsom att klä på mig, tvätta mig och ge mig frukost. Därefter följer du med mig till daglig verksamhet, dit jag åker med färdtjänst. På plats hjälper du mig med aktiviteter, måltider och personlig hygien, och följer sedan med mig hem.
Hur känner du? Letar du efter nya uppgifter och vill jobba med mig och hjälpa mig att vara aktivt och leva ett så bra liv som möjligt? Tveka inte då och skicka in din ansökan och vi försöker svara så snabb som möjligt.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7313214-1868720". Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
459 33 (visa karta
)
459 33 LJUNGSKILE Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9771746