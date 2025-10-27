Personlig assistent
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jag söker dig som är en strukturerad och praktiskt lagd person och ha förmåga att kunna förmedla på svenska i tal och skrift. På grund av min förlamningsskada är jag endast verbal och kan inte visa eller skriva. Jag ser gärna att du är en kvinna som har nära till skratt och är rak i kommunikationen. Att känna glädje tillsammans med en person som man arbetar med skadar ju inte! :-)
Assistera i husgöromål, intimvård, arbete och fritidssituationer ingår. Integritet, respekt och ärlighet ser jag som en förutsättning för en bra relation och ett gott samarbete. Uppgifterna varierar och en bra arbetsmiljö erbjuds, but it takes two to tango. :-)
Erfarenhet av serviceinriktade arbeten ses som en merit. Du kommer framförallt att vara mina armar och ben. De organisatoriska är väl utformat med bra och fungerande rutiner, därför bör du vara följsam och praktiskt lagd som person.
