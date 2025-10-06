Personlig assistent
2025-10-06
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
, Göteborg
, Borlänge
Personlig Assistent
EHG Assistans AB
Personlig assistent
Kommun: Falköping
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare
Om jobbet
Ansvarsfull personlig assistent sökes.
Vi söker en assistent till vår kund som är bosatt i Falköping kommun.
Tjänsten är på heltid, 100 %, och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Kunden är en man som behöver hjälp med allt som kan uppkomma i vardagen, hjälp med personlig omvårdnad, hygien, på-och avklädning, fritidsaktiviteter, följa med till läkare mm.
Du måste vara mycket lyhörd och förstå vikten av att respektera kundens vilja samt integritet. Du kommer att arbeta dagtid, enligt schema. Erfarenhet inom området är ej krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv och berätta om din bakgrund (CV och personligt brev) och varför du söker just detta arbete. Du ska vara rökfri.
Publicering sdatum2025-10-06Ersättning
Lönetyp: Fast månads lön
Var ligger arbetsplatsen?
521 45 Falköping
Arbetsgivaren
EHG Assistans AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Bara med e- post
E-post: ehgassistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EHG Assistans AB
(org.nr 559365-5433) Jobbnummer
9543407