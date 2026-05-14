Säkerhetstekniker med SBA kompetens till Gävle
2026-05-14
Är du en sann lagspelare som förstår vikten av teammedlemmarnas olika kompetenser för att tillsammans nå framgång? Är du trygg och stolt i din säkerhets- och brandtekniska yrkesprofession? Då är du kanske en av oss!
Coor sköter drift och underhåll på fastigheter till ett flertal kunder. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och servicekänsla med kunden i fokus.
Vad kommer du att arbeta med?
Som säkerhetstekniker kommer du att jobba med driftsättning, service, felsökning och dokumentation av säkerhetstekniska system och brandlarmsanläggningar.
Du arbetar tillsammans med andra tekniker, och ni fördelar er efter behov, vi jobbar bland annat med förebyggande säkerhetsåtgärder.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
Planera och utföra kontroll och service av system och anläggningar
Tillsyn och skötsel av fastighet och SBA
Ansvara för passagesystem, nycklar och kallelsesystem
Kommunicera med underentreprenörer och Coors egen personal, muntligt och skriftligt
Medverka vid upprättande och uppföljning av underhållsplaner och förbättringsförslag
Göra riskbedömningar i arbetsmiljön och komma med förslag till utveckling
Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtal
Vara kundfokuserad och ha en affärsmässig god kundrelation
Vem är du?
För att trivas hos oss bör du vara noggrann, självgående och mån om systematiskt säkerhetsarbete. Du skapar framgång med proaktivt förbättringsarbete och brinner för yrket. Du är positiv, serviceinriktad och har kunden i fokus, samt är ett föredöme när det gäller säkerhet. God kommunikationsförmåga är viktig då vi samarbetar tätt med kunder, kollegor och arbetar i ett lag.
Vi ser att du har:
En säkerhetsteknisk bakgrund med kompetens inom brand. Du har erfarenhet av en liknande tjänst, har du arbetat inom sjukhus är det meriterande.
B-körkort
God dator- och systemvana
God förmåga i tal och skrift i svenska
God förståelse för engelska
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetstid: Måndag-Fredag 07,00-16,00, beredskap förekommer
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
Övrig information
Vid frågor kontakta: Risto Hartikka risto.hartikka@coor.com
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
