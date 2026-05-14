Grundskollärare i bild och slöjd till Apolloniosskolan
Apolloniosskolan AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-05-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apolloniosskolan AB i Stockholm
Vill du arbeta på en skola där kunskap, kreativitet och trygghet går hand i hand? Apolloniosskolan söker nu en legitimerad lärare i bild och slöjd för en heltidstjänst med start höstterminen 2026.
Apolloniosskolan är en F-9-skola med fokus på elevernas kunskapsutveckling, ansvarstagande och framtidstro. Vi vill ge våra elever en stabil grund för vidare studier och ett livslångt lärande. Hos oss möts eleverna av höga förväntningar, tydliga ramar och engagerade vuxna som arbetar tillsammans för att skapa en trygg och motiverande skolmiljö.
I rollen undervisar du i bild samt i slöjdens båda inriktningar, textilslöjd och trä- och metallslöjd. Du planerar och genomför undervisning som väcker nyfikenhet, skaparglädje och lust att lära. Genom tydlig struktur, varierade arbetssätt och goda relationer hjälper du eleverna att utveckla sina kunskaper och nå sina mål.
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet i bild, textilslöjd samt trä- och metallslöjd. Du är trygg i din lärarroll, har god kännedom om läroplanen och arbetar systematiskt med planering, bedömning och dokumentation. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och samarbetsinriktad. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och ser värdet av nära samverkan med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du delar skolans syn på allas lika värde och vill vara med och utveckla undervisningen tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-05-14Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet i bild, textilslöjd samt trä- och metallslöjd är ett krav.Om tjänsten
Tillträde: HT 2026 Så ansöker du Jobbnummer
9910545