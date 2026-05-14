Arbetande arbetsledare inom trädgård eller anläggning
2026-05-14
Vi söker en arbetande arbetsledare inom trädgård & anläggningÄr du personen som får både människor och projekt att växa?
Tycker du om att vara mitt i verksamheten - där planering möter praktiskt arbete? Har du erfarenhet av trädgård, mark eller anläggning och samtidigt en naturlig förmåga att leda andra? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en arbetande arbetsledare som vill vara med och skapa välskötta, hållbara och inspirerande utemiljöer tillsammans med ett engagerat team. Arbetsplatsen är i norrort, börjar så snart som möjligt och är på heltid. Publiceringsdatum2026-05-14Arbetsuppgifter
Som arbetande arbetsledare för anläggningsuppdrag (trädgård, offentliga platser) har du ett brett ansvarsområde. Du är en nyckelperson för det dagliga arbetet ute i fält. Du arbetar framför allt med att planera och leda verksamheten. Arbetande arbetsledare ska ha goda beskärningskunskaper och god växtkännedom samt besitta de praktiska kunskaper som krävs för att säkerställa att samtliga arbetsmoment utförs på ett korrekt sätt både avseende säkerhet och teknik. Detta omfattar även gedigna kunskaper avseende vinterväghållning.
Om rollenSom arbetande arbetsledare ansvarar du för att driva och samordna arbetet ute på plats samtidigt som du själv deltar i det dagliga arbetet. Du säkerställer att projekten håller hög kvalitet, rätt tempo och att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas.
Minst examen från trädgårdsutbildning/naturbruksprogram på gymnasienivå. Alternativt annan likvärdig utbildning, så som TCYK yrkesbevis på relevant praktisk erfarenhet. Samt 3 års operativ erfarenhet som arbetande förman, eller motsvarande.
Vi söker dig somHar erfarenhet och utbildning inom trädgård eller naturbruksprogram på gymnasienivå
Är trygg i en ledande roll och gillar att motivera andra
Trivs med att kombinera administration och praktiskt arbete
Är lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande
Har god social förmåga och ett professionellt bemötande
Innehar B-körkort (BE är meriterande)
Du ska ha goda kunskaper om trädgårdsskötsel och markarbete samt vara van att leda och fördela arbeten. B-körkort (manuell) är ett krav, andra körkortsklasser och eventuella förarbevis är meriterande. Arbetet kräver även affärsmässig administrativ förmåga med datorvana samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Som arbetsledare behöver du vara öppen och rak i din kommunikation, bra på att informera och entusiasmera dina medarbetare och vara bra på att prioritera och samarbeta.
Som person ser vi att du har god social kompetens, är positiv, ansvarstagande, självständig och duktig på att planera och organisera. Du bör vidare vara strukturerad och ha lätt för att samarbeta med kunder, leverantörer, kollegor och egen personal. En stark teamkänsla och sammanhållning är en självklar och viktig del i företaget.
Eftersom våra kunder finns i Norrort, Stockholm och Roslagen, är det en fördel om du är bosatt i Norrort eller i Roslagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
AnsökanKänner du igen dig? Då vill vi höra från dig!
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
