Gruppträningsinstruktör Tjörn/Orust/Stenungssund
2026-05-14
Vi tror på rörelse. På att den gör underverk för kropp, hjärta och hjärna, och att den ökade livskvalitén och det gladare humöret gör att vi möter dagen - och varandra - på ett bättre sätt. Träningen vi gör innanför våra väggar gör oss bättre rustade för livet utanför. Utmaningar, motgångar och allt det andra som hör mänskligheten till blir lite lättare att bära när kroppen är stark och får röra på sig. Just nu, kanske mer än någonsin, behöver samhället fyllas av människor som mår bra. Och för att ringarna på vattnet ska bli fler måste vi sänka trösklarna och göra träningen tillgänglig. Så enkelt är det.
Det är där STC kommer in. Tillsammans ska vi förflytta folkhälsan, ett steg och en armhävning i taget, och leda fler människor till en plats där de kan bli en bättre version av sig själva.
Nu söker vi dig som vill vara en del av det, som vår nya Gruppträningsinstruktör. Du rapporterar till Gruppträningsansvarig med placering på något av våra STC gym på Tjörn, Orust och/eller Stenungssund.
Så här ser din vardag ut
Du kliver in i salen, musiken sätter igång och du vet att de nästkommande minuterna spelar roll - för personen som tvekade utanför dörren men kom in ändå, för den som är trött efter jobbet men kommer lämna med mer energi än hen hade när hen klev in, och för den som behöver passet för att huvudet ska släppa allt det andra en stund.
Som instruktör på STC leder du klasser vanligvis två gånger i veckan (max 8 för den som vill). Du ansvarar för att hålla en hög nivå, skapa en välkomnande atmosfär och se till att varje deltagare känner sig sedd oavsett var de är i sin träningsresa.
Vi söker inte efter ett specifikt koncept utan efter rätt person. Har du intresse för pilates, yoga, HIIT, Hyrox, dans eller något annat utbildar och licensierar vi dig inom det. Vi jobbar inom ramen för vårt samarbete med Les Mills, världens ledande leverantör av gruppträning, samt utbildar inom interna koncept. Du får regelbunden vidareutbildning för att hålla dig i framkant.
Gemenskap är kärnan i vad vi håller på med och det är din uppgift att skapa det. Rollen är ett naturligt steg för dig som vill växa inom träningsbranschen, mot mer ansvar, fler klasser eller en bredare roll inom STC.
Det här är du
Du är den sortens person som läser av ett rum innan du säger ett ord, och som vet hur du får människor att slappna av och ge sitt bästa samtidigt. Du märker direkt vem som är ny och vem som har gjort passet hundra gånger, och du anpassar dig utan att tappa flytet eller energin i resten av salen.
Du har en energi som smittar och sätter tonen för om passet blir en gemenskap eller bara en grupp människor som råkar träna samtidigt. Du är nyfiken på träning som hantverk - nya pass, nya koncept, nya sätt att få en kropp att röra sig bättre. Du ser ditt ansvar som större än passet i sig och förstår att det är kontinuiteten som gör skillnad och vet att framgång är när medlemmar kommer tillbaka.
Du behöver inte vara utbildad instruktör. Har du rätt drivkraft och rätt personlighet utbildar vi dig.
Erfarenhet vi värdesätter
Erfarenhet av att leda grupper eller hålla i träning
Vana att stå inför och engagera en publik
För att söka behöver du ha fyllt 18 år och tala och skriva flytande svenska och/eller engelska.
Det här väntar dig
Tänk dig att det gått ett år. Du har sett en medlem förvandlas från att ha skrattat nervöst vid receptionen till att komma tre gånger i veckan. Du har blivit den person som folk frågar efter, som de bokar om de missar, som de tackar på ett sätt som inte riktigt går att ta emot. Du vet vad du bidrar med - för du ser det framför dig varje dag.
Det är inte för alla. Det kräver att du bryr dig på riktigt, tar ansvar för din del och trivs när det händer mycket runt omkring dig. Men för dig som känner igen dig i det - och som vill vara på ett ställe där det du gör faktiskt syns, där det alltid finns en nästa sak om du vill ha den, och där kollegorna ställer upp utan att du behövt fråga - är det svårt att hitta någon annanstans.
Gymkort med tillgång till alla STC gym i hela Sverige, inklusive gruppträning
Rabatter via partners och systerbolag
Kollektivavtal
Rollspecifik utveckling och karriärmöjligheter inom STC
Vår rekryteringsprocess
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Inför intervju nummer två använder vi Alva Labs för att förstå personlighet och potential när erfarenheten redan finns på plats.
Sista ansökningsdag är 8 juni 2026. Vi gör urval löpande, sök gärna redan idag.
Har du frågor? Kontakta Malin Tagesson, Gruppträningsansvarig, på malin.tagesson@stc.se
