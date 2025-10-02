Personlig Assistent

Fyren Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2025-10-02


Till en man i 60-årsålder i Luleå söker vi nu timvikarie som kan arbeta under ordinarie personals frånvaro. Är du rätt person kan det eventuellt finnas en schemarad att tillgå i framtiden.
Arbetstiderna är förlagda under dygnets alla timmar med viss väntetid under natten.
Som personlig assistent ingår arbetsuppgifter som till exempel personlig omvårdnad, inköp, promenader mm.
Som hans assistent kommer du vara ett stöd i vardagen och vid sociala aktiviteter.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, van att ta egna initiativ och sprider positiv energi.
Man måste behärska Svenska språket både i tal och skrift.

Rekrytering sker fortlöpande så vänta inte.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: sanja.marcetic@fyrenomsorg.se

Arbetsgivare
Fyren Assistans AB (org.nr 556864-4651)
954 31  GAMMELSTAD

Jobbnummer
9537376

