Personbilstekniker
2025-09-01
Är du tekniskt intresserad och redo för nästa utmaning? Då kan du vara den vi söker som Personbilstekniker till oss på Bilia Lexus i Täby!
Vi på Bilia Lexus arbetare exklusivt med ett enda bilmärke. Men det är å andra sidan inte vilket bilmärke som helst. Lexus bygger bland de allra mest kvalitativt högtstående serieproducerade bilar i världen, vilket bekräftas i oberoende undersökningar runt om i världen gång efter gång. Vi på Lexus ser som vår uppgift att förlänga kvalitén till de mjuka värdena vilka är så viktiga, såväl före som under, och inte minst efter köpet.
Lexusägare har höga förväntningar. Både på bilen och kundomhändertagandet. Ingenting är perfekt. Men jakten efter perfektion, eller "Kaizen", är vad som driver oss på Lexus. Vår kontakt med våra kunder är därför livsviktig för oss. Utmärkt service är förutsättningslös. Den är konstant och den är till för att förutse behov, inte åtgärda dem i efterhand. Utmärkt service ska gälla alla. I Japan går den här typen av tänk under namnet Omotenashi. Vår inställning är enkel. Vi ska alltid överträffa våra gästers och kollegors förväntningar, tillföra värde och leverera enastående kundupplevelse.
Varför välja Bilia Lexus
Bilia Lexus är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker utför du service, felsökningar och bilreparationer inom angiven reparationstid och med fackmannamässig bedömning. Du arbetar självständigt, men samverkar också med dina kollegor på anläggningen. Tillsammans har ni som mål att skapa goda resultat, uppfylla fastställda mål och nå en hög kundtillfredsställelse. Du trivs med att bidra till en kreativ, trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har ett tekniskt intresse och fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du är en van datoranvändare och uttrycker dig väl i svenska och engelska såväl tal som skrift. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månader provanställning och placering är på Bilia Lexus i Täby. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
TF Servicechef
Christoffer Andersson Englund christoffer.andersson@lexusstockholm.se 010-497 63 59 Jobbnummer
9486476