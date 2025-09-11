Personbilssäljare Mölndal
2025-09-11
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som personbilssäljare på vår Multibrand-anläggning i Mölndal . Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen Som personbilsäljare hos oss får du chansen att arbeta med nybilsförsäljning av våra välkända bilmärken. Din huvudsakliga uppgift blir att guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna till deras nya bil. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera våra modeller, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får det bästa bemötandet. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med ett högpresterande försäljningsteam samt ha nära kontakt med märkeschef, verkstad och backoffice för att i slutändan leverera den bästa kundupplevelsen.
Du rapporterar till anläggningens försäljningschef.
Vem är du?
Vi tror att du har ett genuint intresse för att bygga långsiktiga relationer, där du skapar förtroende hos både kunder och kollegor genom din lyhördhet och förmåga att lösa problem. Du är målinriktad, strukturerad och trivs med att ta ansvar. Du är bekväm med att jobba proaktivt för att hitta nya kunder genom att ringa både varma och kalla samtal för att boka in kundmöten som leder till försäljning. Med din prestigelösa inställning drivs du av att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa kundernas förväntningar.
Vidare ser vi gärna att du har:
Några års erfarenhet av försäljning och proaktivt arbete.
Förmåga att självständigt strukturera ditt arbete i en dynamisk arbetsmiljö.
God datorvana och ett grundläggande fordonsintresse.
Stor förståelse för att följa processer och rutiner.
Vara orädd för att etablera nya kundkontakter. Både genom personliga möten i vårt showroom samt genom proaktiv uppsökande verksamhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort med behörighet för manuellt växlad bil.
Tidigare erfarenhet av bilbranschen är ett stort plus.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att ta tillvara på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Kenny Ohlsson kenny.ohlsson@hedinautomotive.se 0317900421 Jobbnummer
9504374