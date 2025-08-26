Personalplanerare till Polisområde Malmö
Polismyndigheten, Polisregion Syd / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Syd i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Malmö är ett av polisområdena i region Syd. Polisområde Malmö är indelat i fyra lokalpolisområden: Malmö city, Rosengård, Fosie och Malmö Hyllie. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.
Vi söker nu Personalplanerare till utredningssektionen, utredningsjoursektionen samt lokalpolisområde Fosie.
Utredningssektionen i polisområde Malmö är organiserad i grova brott och spaning. Utredningssektionen ansvarar för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.
Utredningsjoursektionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder för hela polisområdet dygnet runt. Sektionens uppdrag är att i ett tidigt utredningsskede hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar. Utredningsjoursektionen hanterar även polisområdets alla frihetsberövade i arrestverksamheten och polisområdets beslagshantering.
Lokalpolisområde Fosie. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som Personalplanerare arbetar du i huvudsak med administration kring operativ arbetstidsplanering och planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet. Du tar ansvar för det egna löpande arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Du ansvarar bland annat för optimering av personalresurser, beräkningar av tjänstgöringslistor, bemanning av personal och semesterplanering. Du är även delaktig i att driva och utveckla sektionernas resursplanering och i att utveckla metoder och system som gynnar verksamhet och ekonomi.
Till Personalplanerarens uppgifter hör följande:
• Löpande hantera daglig resurs och se till att rätt nivå finns tillgänglig i sektionens verksamhet.
• Löpande hantering av arbetstidsförändringar, ledighet och annan frånvaro.
• Ansvara för personalplanering, både kortsiktigt och långsiktigt och med anledning av det jobba strategiskt med resursplaneringen.
• Svara på frågor gällande arbetstidsförläggning och andra frågor kopplat till arbetstidsavtalet.
• Vara drivande i planeringsarbetet samt aktivt jobba för att utveckla metoder och system för att optimera resurs i förhållande till verksamhet och ekonomi.
• Bereda personaluttag vid insatser, både lokala, områdesgemensamma och regionala.
• Inventering av utbildningsbehov, fördelning av tilldelade platser och utbildningsadministration.
• I arbetsuppgifterna ingår även ekonomiadministration.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk gymnasieexamen (alternativt utländsk gymnasieexamen där betygen är översatta och validerade av UHR), alternativt (flerårig) arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet av administration inom offentlig förvaltning, alternativt större organisation/företag inom exempelvis logistik- eller bemanningsbranschen alternativt annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Mycket god datorvana särskilt avseende Officepaketet (Excel).
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av personalplanering och personaladministration.
• Erfarenhet av och kunskap om de regelverk som styr tjänstgöringstider och olika ledigheter.
Personliga egenskaper
En stor del av arbetet som Personalplanerare innefattar att bemöta och kommunicera med medarbetare och chefer inom verksamheten, vilket kräver att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta på ett smidigt sätt.
Vi värdesätter att du kan planera, prioritera och arbeta effektivt med de utmaningar du stöter på. Du behöver kunna arbeta strukturerat, men också vara flexibel och beredd på att din planering snabbt kan ändras i den dagliga driften.
I arbetet ingår att göra analyser och bedömningar vilket kräver både helhetssyn och förståelse för hur olika delar av verksamheten är integrerade med varandra. För att lyckas i uppdraget behöver du kunna analysera och bryta ner komplexa frågor i mindre delar för att lösa både dagliga och mer strategiska problem.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Malmö
Arbetstid: 8-16:30 med flexibel arbetstid
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Funktion: Planerare
Anställningsbenämning: Administratör / Polisassistent
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Arbetsprov för sökande som går vidare i processen kommer att genomföras i samband med intervju.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273181/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Syd Kontakt
Gruppchef
Josefine Jeffbeck josefine.jeffbeck@polisen.se 0733-48 39 72 Jobbnummer
9476259