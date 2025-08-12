Personalplanerare och samordnare
Vattenfall AB / Ekonomichefsjobb / Luleå Visa alla ekonomichefsjobb i Luleå
2025-08-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Är du strukturerad och gillar planering och framförhållning?
Avdelningen Teknisk Bevakning inom Vattenfall Eldistribution fortsätter att växa och nu söker vi dig som vill arbeta i en dynamisk och varierad arbetsroll som kombinerar personalplanering och samordning inom vår bevakningscentral. Tjänsten innebär att du ansvarar för att planera, schemalägga och koordinera personalresurser för att säkerställa en effektiv drift av verksamheten.
Som personalplanerare och samordnare inom Teknisk Bevakning kommer du spela en nyckelroll för att säkerställa en fungerande och god arbetsmiljö inom vår arbetsgrupp. Du ansvarar för att se till att skiftgången fungerar genom att
Skapa och justera personalplaneringen för bevakningscentralen med hänsyn till verksamhetens behov och arbetsrättsliga regler
Verka som kontaktperson för personalen när det kommer till frågor gällande schemaplanering och hantera akuta vakanser som kan uppstå
Följa upp personalens arbetstider och frånvaro för att säkerställa en god redundans inom arbetsgruppen
Samarbeta med ledningsgruppen för att utveckla och förbättra personalplaneringen och arbetsgruppens arbetsrutiner
Delta i skiftgången vid behov
Teamet består idag av 10 bevakningscentralsoperatörer i Luleå.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
God förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljöfrågor.
Förmåga att arbeta med olika säkerhetssystem
Erfarenhet av personalplanering, schemaläggning eller liknande roller, gärna inom säkerhets- eller bevakningsbranschen
God kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta i team
Starka kommunikativa färdigheter på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Tidigare erfarenhet inom säkerhetsbranschen
God datorvana
Erfarenhet av att jobba skift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du som söker har en god kommunikativ förmåga, är bra på att samarbeta, strukturerad och har lätt för att skapa goda kontakter såväl internt som externt. Du är trygg och stabil som person och kan lätt anpassa dig till nya förutsättningar och trivs med ensamarbete likaväl som i grupp. I denna tjänst är det viktigt att du är strukturerad, lojal och har ett högt säkerhetstänk.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Luleå
Kontakt: För mer information om själva tjänsten kontakta ansvarig chef: Emil Bergman, emil.bergman@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Renée Li, renee.li@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Asim Nokic, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 27 augusti. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Luleå (visa karta
)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9453746