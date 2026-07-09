Personalchef
Ln Lågprishandel AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-07-09
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Är du en strukturerad person med ett stort engagemang för människor?
I rollen som personalchef får du ett varierande och ansvarsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Du är en del av butikens ledningsgrupp och arbetar nära handlare, butikschef och driftschef i frågor som rör personal, arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Du har en central funktion i butiken och fungerar som ett stöd för både ledning och medarbetare. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du, utöver ditt personalansvar, även är delaktig i den dagliga driften genom varuplock, kundservice och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för butikens HR-processer.
Rekrytering, introduktion och kompetensförsörjning.
Schemaläggning och bemanningsplanering.
Arbetsrättsliga frågor och fackliga kontakter.
Rehabilitering, sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete.
Löneadministration och personaladministration.
Ledarstöd och coachning av butikens chefer.
Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och kompetensutveckling.
Delaktighet i butikens ledningsgrupp och verksamhetsutveckling.
Operativt arbete i butik genom kundservice, varuplock och andra förekommande arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, har gott omdöme och är van att hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Du känner dig trygg i mötet med människor och bemöter alltid andra med ödmjukhet och respekt.
Du har förmågan att snabbt sätta dig in i olika situationer, fatta välgrundade beslut och agera lugnt, strategiskt och lösningsorienterat – även när tempot är högt eller utmaningar uppstår. Du är en person som inger förtroende och kan stötta både chefer och medarbetare i såväl vardagliga frågor som mer komplexa personalärenden.
Med din struktur, flexibilitet och positiva inställning bidrar du till att både medarbetare och verksamheten utvecklas. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, arbetsglädje och kundservice står i fokus.
EGENSKAPER
Engagerad, pålitlig, noggrann, ödmjuk, prestigelös, kommunikativ, hög integritet, självständig, initiativtagande och en positiv ledare.
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av arbete inom detaljhandeln
Kunskaper i tiltid och/eller erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering
Tidigare personalansvar och/eller utbildning inom arbetsrättsliga frågor
Erfarenhet av ledarskap
Goda kunskaper inom Microsoft Office paketet och/eller god systemvana
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontakta frida.augustinsson@supermarket.ica.se
för ansökan och mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: frida.augustinsson@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ln Lågprishandel AB
(org.nr 556209-2220)
Karl Johansgatan 21 (visa karta
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414 59 GÖTEBORG Arbetsplats
Ica Supermarket Jobbnummer
9998430