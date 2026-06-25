Personal- och löneadministratör
AF Bygg Syd AB / Ekonomiassistentjobb / Halmstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Halmstad
2026-06-25
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Vill du arbeta med människor, administration och lönehantering i en varierad och viktig roll?
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad Personal- och löneadministratör som vill bli en del av vårt team med placering på vårt kontor i Halmstad. I rollen ansvarar du för löneadministration samt ger stöd inom personalrelaterade frågor till både chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som Personal- och löneadministratör arbetar du brett inom personalområdet med fokus på den viktiga löneprocessen. Våra löner är outsourcade, så din roll kommer vara att säkerställa så våra medarbetares löner är korrekta utifrån gällande kollektivavtal. Du kommer även ha en bred variation av administrativa arbetsuppgifter inom HR-området.Dina arbetsuppgifter
Löneprocessen – registreringskontroll, attestering, slutkontroll
Stödja chefer och medarbetare i frågor som rör lön, avtal, frånvaro och personaladministration.
Säkerställa att lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer följs.
Administrera pensioner, försäkringar och andra personalförmåner.
Hantera rapportering till myndigheter och externa parter.
Administrera nyanställningar, avslut och förändringar i personalsystem och personalrelaterade dokument.
Medverka i utveckling och förbättring av HR- och löneprocesser.
Vi söker dig som
Har utbildning inom lön, personaladministration, HR eller motsvarande erfarenhet.
Har erfarenhet av självständigt lönearbete.
Har goda kunskaper i arbetsrätt och gärna erfarenhet av byggnads kollektivavtal.
Är van att arbeta i personalsystem och goda kunskaper i Excel.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är strukturerad, noggrann och har hög integritet.
Trivs med att ge service och skapa goda relationer.
B-körkort med tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
En varierad och ansvarsfull tjänst.
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner.
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vilka är vi?
AF Bygg Syd AB grundades i Halmstad 2007 och har idag cirka 85 medarbetare, bestående av både tjänstemän och yrkesarbetare. Verksamheten bedrivs från våra kontor i Halmstad och Lund.
Vi verkar inom två huvudsakliga affärsområden: VA-projekt, med fokus på vatten- och avloppsreningsverk, samt traditionell byggverksamhet. Vår geografiska marknad omfattar södra Sverige.
AF Bygg Syd AB omsätter cirka 700 MSEK och är en del av den norska, börsnoterade bygg- och anläggningskoncernen AF Gruppen. Sedan april 2026 är AF Bygg Syd AB majoritetsägare i H.A. Bygg Entreprenad AB, som har sitt kontor i Göteborg.
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AF Bygg Syd AB
(org.nr 556178-9313)
Strandgatan 3 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Redovisningschef
Carina Lundberg carina.lundberg@afgruppen.se Jobbnummer
9979042