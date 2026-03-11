Personal till extrajobb
Har du en minst 50% huvudsaklig sysselsättning som kan styrkas med studieintyg/anställningsavtal och söker extrajobb så kan vi ha en tjänst för dig!
Vi söker just nu extrapersonal som kan hoppa in både dagtid och kvällstid hos våra kunder inom lager.
Det är meriterande om du har arbetat inom lager/terminal innan men vi vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så har man drivet och en positiv inställning så kan man absolut vara aktuell för tjänsterna.
Den här tjänsten kräver att du genomgår och godkänns i en bakgrundskontroll innan anställning kan erbjudas.
Krav:
Behärskar svenska språket i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Tillgänglig för jobb minst 2 pass i veckan
Truckkort A+B
Kunna lämna minst 1 referens
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
