Personal till avfallshämtning
Lidköping Miljö och Teknik AB / Renhållningsjobb / Lidköping Visa alla renhållningsjobb i Lidköping
2025-12-11
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköping Miljö och Teknik AB i Lidköping
Du söker nya utmaningar och ett meningsfullt arbete som gör skillnad för människor och samhället. Vi letar efter såna som du, som är fulla av engagemang, nyfikenhet och energi. För att leva och bo behöver vi en infrastruktur, förutsättningar för ett fungerande samhälle. Vi är det kommunalägda bolaget som förser Lidköpings kommun med det som kan kallas den osynliga infrastrukturen. Det handlar om vatten och avlopp, bredband och elnät men också om avfallshantering. Elnätet drivs i dotterbolaget Lidköping elnät AB. Våra medarbetare har hög kompetens inom allt från teknik, drift och säkerhet till ekonomi och miljö. Vårt uppdrag har en betydande roll i kommunens arbete med att forma ett hållbart samhälle och att erbjuda god service till medborgarna. Vi hoppas att du vill vara med på resan att forma just det samhället och att erbjuda den servicen till våra kunder i Lidköping - varmt välkommen med din ansökan till Lidköping miljö och teknik!Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Avfall söker personal till insamlingen av kommunalt avfall.
Avfall håller på att införa hemsortering av återvinningsmaterial och behöver förstärka organisationen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsakligen hämtning av hushållsavfall och/eller återvinningsmaterial med baklastande fordon och därtill förekommande uppgifter. Arbetet utförs både i team och självständigt.Kvalifikationer
- Du ska ha körkort *BC*.
- God fysik
- Datavana samt behärska svenska språket i tal och skrift.
- Giltig YKB är meriterande och erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande och har ett gott bemötande. För att trivas på jobbet ser vi att du är en social person som är bra på att samarbeta men kan även arbeta självständigt med ett stort eget ansvarstagande.
Du gillar fysiskt och rörligt arbete och ser tjusningen med att arbeta utomhus i skiftande väder.
En stor och viktig del av arbetet är kontakten med medborgare varför vi ser att det är viktigt att du trivs med kundkontakt och att du sätter servicen till kunden i främsta rummet.
Det är viktigt att du accepterar och agerar utifrån vår värdegrund och är en god ambassadör för Lidköping miljö och teknik AB. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Lidköping miljö och teknik AB? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Lidköpings miljö och teknik vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (tex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköping Miljö och Teknik AB
(org.nr 559395-4299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renhållning, hushållsavfall Kontakt
Carl-Henrik Tufvesson 0510-770985 Jobbnummer
9639753