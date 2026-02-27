Personal Shoppers - Twilfit By Change Outlet, Löddeköping
2026-02-27
Personal Shoppers sökes till Twilfit By CHANGE Outlet, Löddeköping
I mars öppnar vi en Outlet butik i Löddeköping och vi söker engagerade och energiska kollegor. Om du älskar personlig försäljning och brinner för att ge kunderna den bästa upplevelsen genom att hjälpa dem att hitta de perfekta underkläderna för deras kroppstyp, vill vi höra från dig! För att lyckas i den här rollen behöver du motiveras av personlig försäljning och aktiv kundkontakt. Om du även är den som bidrar till god stämning och sätter en ära i att vara en bra kollega kommer du att passa bra in på Twilfit by CHANGE.
Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar, deltid
Vad innebär jobbet?
Som en del av vårt team kommer du att hjälpa till att skapa rätt atmosfär i vår -butik. Dina uppgifter kommer omfatta kundkontakt, uppackning, uppställning av varor och olika praktiska uppgifter. Viktigast av allt är att du skapar en unik atmosfär för våra besökare och guidar dem till kvalitetsprodukter till exceptionella priser.
Vem söker vi ?
Vi letar efter energiska och glada kollegor som trivs i en hektisk miljö och tycker om att hjälpa andra. Du bör motiveras av försäljning och vara genuint intresserad av att få dina kunder att känna sig speciella. Med positiv energi och närvaro skapar du en trygg atmosfär, även i intima situationer. Du är proaktiv och självständig, både när du arbetar ensam och tillsammans med dina kollegor.
Letar du efter ett spännande jobb i en härlig atmosfär? Välkommen med din ansökan. Intervjuer hålls löpande. Vi ser fram emot att höra från dig
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367)
246 32 LÖDDEKÖPINGE
Retail Knowledge Jobbnummer
9766981