Personal inom städ och hemservice

Hedda söker medarbetare inom städ och hemservice!
Vi på Hedda växer och söker nu medarbetare som vill bli en del av vårt hemservice team. Hos oss får du arbeta i en modern och trivsam miljö där kvalitet, värme och engagemang är i fokus. Vi söker dig som har öga för detaljer och som gärna gör det lilla extra för att skapa rena och välkomnande ytor.
Som medarbetare hos oss kommer du att ansvara för:
Daglig städning i Heddas lokaler
Städning hemma hos kunder
Beställning av förbrukningsmaterial
Att bidra till en trygg, ren och harmonisk miljö för både kunder och kollegor
I vissa fall hjälpa till med enklare sysslor i kundernas hem, såsom matlagning, handling och sociala aktiviteter
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta självständigt men även i team
Har hög arbetsmoral och god förmåga att strukturera ditt arbete
Har ett positivt förhållningssätt och ett professionellt bemötande
Har erfarenhet av städning
Obekväma arbetstider kan förekomma och arbetet förutsätter att du inte är allergisk mot pälsdjur.
Vi söker flera medarbetare och erbjuder anställningar på heltid, deltid samt timanställning. Start sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och intervjuar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi avsäger oss vänligt men bestämt kontakt med rekryteringsföretag.
Hedda är en svensk vårdkoncern som levererar vårdtjänster till privatpersoner, försäkringsbolag, företag och regioner. Företaget grundades hösten 2019 och har sedan dess haft en mycket snabb tillväxt. Idag har Hedda kliniker i Stockholm och Malmö. Huvudkontoret ligger på Riddargatan 1, i centrala Stockholm. Så ansöker du
