Personal för lager och logistik
OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
OM rollen du söker
Du kommer jobba med lagerhantering, rapportering samt in och utleveranser.
Vad vi söker i dig
Truck kortKörkortskrav
God datorkunskap
Tidsrapportering i digitalasystem
Vad vi erbjuder
Våra värdeord är oräddhet, enkelhet, flexibilitet och ansvarsfullhet och dessa ligger till grund för vårt gemensamma arbete och mål:
Vår enkelhet, flexibilitet och oräddhet märks i vår entreprenörsanda, laganda och vårt kundfokus.
Vi arbetar med eget ansvar som del i ett team med ett gemensamt mål vilket bidrar till att vi är ansvarsfulla - vi håller alltid vad vi lovar.
Framgångsrika medarbetare hos oss oavsett funktion präglas av att de är drivna och handlingskraftiga samt att de har ett visst mått av entreprenörskap. Vi lägger mycket fokus på att alla våra medarbetare skall känna en samhörighet och trygghet och vi både mäter och följer noga upp att våra medarbetare har de bästa förutsättningar för att trivas på jobbet.
Om du frågar en kollega på Saps vad det bästa med jobbet är så svarar de sannolikt, stämningen mellan kollegor, bra ledare, frihet under ansvar och att få jobba med god service till våra kunder. Vi tar hand om varandra och vi har kul tillsammans medan vi växer.
Att jobba i ett bolag med en häftig plan på tillväxt innebär roliga saker för dig som anställd. Möjlighet att utvecklas i din befintliga roll eller vidare till nya roller, många nya kollegor och ett bolag som ständigt satsar på utveckling och framfart.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor gällande tjänsten besvaras av;
Kim Lifvenborg via e-post kim.lifvenborg@saps-group.com
Vi ser fram emot din ansökan!
