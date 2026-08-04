Pedagogisk resurs
Bergstrands Vuxenutbildningar AB / Lärarjobb / Uppsala Visa alla lärarjobb i Uppsala
2026-08-04
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Pedagogisk resurs på Yrkesförarutbildningen
Om Bergstrands Sedan 2006 har vi utbildat tusentals elever, både ungdomar och vuxna. Hos oss får man inte bara en utbildning – man får en framtid. Idag finns vi på 9 olika orter, från Kalmar i söder till Sundsvall i norr.
Våra utbildningar finns på gymnasienivå, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning – alltid med målet att möta arbetsmarknadens behov och ge rätt kompetens för en trygg karriär.
Hos oss på vuxenutbildningen i Uppsala är målsättningen enkel: våra elever ska vara redo för jobb direkt efter utbildningen. Vi arbetar efter Bergstrandsprinciperna – gemenskap, nytänkande, ansvar, glädje och inkludering – för att skapa en arbetsmiljö där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Vill du vara med och förändra framtiden för vuxna som vill ta nästa steg i livet? Välj Bergstrands – där yrkesdrömmar blir verklighet.
Om jobbet Vi söker dig som vill arbeta som pedagogisk resurs hos oss på vår yrkesförarutbildning.
Du kommer att finnas nära deltagarna och hjälpa dem längs vägen – förklara på nytt, stötta när det känns svårt och se till att alla hänger med.
Du kommer att:
Hjälpa deltagare som behöver extra stöd
Se till att alla känner sig trygga och välkomna
Samarbeta med lärarna så att kurserna flyter på bra
Ge extra stöd och handledning till elever, individuellt och i grupp
Hjälpa elever med studieteknik inför teoretiska och praktiska prov
Planera och genomföra tester, kartläggning och introduktionsvecka
Hålla informationsmöten
Följa upp elevernas utveckling och föra närvaro
Erfarenhet/kvalifikationer Vi vill att du har arbetat med vuxna inom utbildning tidigare. Du är bra på att möta folk där de är och kan anpassa dig efter vad varje person behöver. Du gillar att arbeta med människor och är noggrann – du gillar ordning och reda.
Du är van att saker går snabbt och att planer ibland ändras – det stressar inte dig.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att undervisa vuxna, gärna inom yrkesutbildning
Är noggrann och bra på att hålla ordning på papper och dokumentation
Har arbetat inom transportbranschen tidigare
Det är ett plus – men inget krav – om du har:
Utbildning som trafiklärare
YKB
C/CE-behörighet
Truckkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: ansokan@beut.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergstrands Vuxenutbildningar AB
(org.nr 556751-2669), https://vux.beut.se
Hansellisgatan 21 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetsansvarig
Maria Tancred maria.tancred@beut.se Jobbnummer
10022255