Pedagogisk processledare
2026-02-03
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Hedda Anderssongymnasiets verksamhet är organiserad i pedagogiska processteam kring ett antal klasser på ett program.
Varje team har en pedagogisk processledare som leder teamets arbete i den vardagliga verksamheten. Som processledare kommer du att få stora möjligheter att påverka det skolövergripande utvecklingsarbetet då du sitter med i skolans pedagogiska ledningsgrupp. Du arbetar i nära samarbete med skolans ledning och administration, men har inte personalansvar.
Inför hösten rekryteras ännu en processledare till ett team på Ekonomiprogrammet. Som processledare leder du processteamets gemensamma arbete på 20% av din tid samt undervisar 80%.
Som pedagogisk processledare förväntas du:
• leda teamets vardagliga arbete
• organisera och leda ämnesövergripande projekt kopplade till aktuella utmaningar i omvärlden i samverkan med externa aktörer
• delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete
Vi söker dig
Vi söker en legitimerad, yrkesskicklig gymnasielärare med intresse för skolutveckling och erfarenhet av tvärvetenskapligt arbetssätt.
Du är entusiastisk, samarbetsinriktad och skapar ett gott klimat i de grupper där du är delaktig. Du sprider arbetsglädje och bidrar till lösningar.
Erfarenhet av projektledarskap och ämnesintegrerat arbete värdesätts. Har du erfarenhet av en verksamhet i förändring är det också meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hedda Anderssongymnasiet är Lunds kommuns nyaste gymnasieskola inriktad på kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Tillsammans tar vi de första stegen mot att skapa en bättre framtid, för oss alla. Hedda startade 2018 och erbjuder ekonomi-, teknik- samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. Under läsåret 23/24 flyttade Hedda Anderssongymnasiet in i den nybyggda skolbyggnaden på Svanevägen/Möllegatan där vi delar lokaler med Svaneskolan. På skolan går just nu cirka 1300 gymnasieelever. Totalt finns det plats för cirka 1650 gymnasieelever och 350 grundskoleelever i skolbyggnaden.http://www.lund.se/heddagymnasiet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
