Pedagogisk personal till OB-verksamhet, 100%
Malå kommun / Förskollärarjobb / Malå Visa alla förskollärarjobb i Malå
2026-06-08
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Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: www.mala.se
och www.nykommun.se/malaPubliceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Malå kommun söker
1 st. Pedagogisk personal till OB-verksamheten i Malå.
100% tillsvidareanställning.
Vill du få barnen i OB-verksamheten att längta till nästa gång föräldern arbetar kväll eller helg? Vi rekryterar nu dig som vill leda utvecklingen av en aktiv och stimulerande verksamhet.
OB-verksamheten riktar sig till barn i åldrarna 1-12 år (tom vårterminen barnet fyller 13 år). Verksamheten är placerad på förskolan Tjambo i Malå.
OB-verksamheten söker nu 1st. pedagogisk personal 100%. Tjänsten är tillsvidare (med ev. provanställning). Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barnomsorg under den tid våra förskolor och fritidshem är stängda. Omsorgen erbjuds i en trygg miljö där aktiviteterna anpassas efter barnens ålder, intressen och behov. Dina arbetsuppgifter
Som pedagogisk personal har du ett viktigt jobb, där du ger barnen trygghet och en stimulerande vistelse. Kontakt och samverkan med föräldrar är en viktig del av arbetet.
Under vardagskvällarna är det fokus på nedvarvning efter en aktiv dag. Barnen kan exempelvis välja att läsa en bok, rita, spela spel, titta på barnprogram eller hjälpa personalen att duka fram kvällsmaten. Verksamheten erbjuder även nattomsorg.
På helgerna finns alla möjligheter för aktiviteter utifrån din kompetens. Ditt uppdrag är att initiera, planera och genomföra aktiviteter inom områden så som kultur, natur, hälsa och kreativitet. Det kan exempelvis vara utflykter, idrottsaktiviteter, skapande verksamhet, kulturupplevelser med mera. Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete med barn och unga samt är flexibel, drivande, engagerad och självgående. Ditt bemötande och förhållningssätt är ditt viktigaste arbetsverktyg.
Tjänsten innebär varierande arbetstider; du kommer att arbeta både dag, helg, kväll och nätter. När du har ett dagpass arbetar du i förskolan, skolan och fritids utbildningsverksamhet och ingår då i "poolen". Flexibilitet är ett måste. Ob-verksamhetens personalschema läggs utifrån barnantal, fyra veckor i taget och bemanningen regleras utifrån barnantal. Ensamarbete är vanligt förekommande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Till följd av lagen med lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Tillträdesdag: 3 augusti eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 260626
Kontaktperson:
Emelie Renling, chef OB-verksamheten
070-3183687
Facklig kontaktperson:
Susanne Lindahl, kommunal
070-3720354
Jämställdhet: Malå kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Malå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanbeder vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå Kommun
(org.nr 212000-2866), https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/
Storgatan 13 (visa karta
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939 31 MALÅ Arbetsplats
Utbildningsavdelningen, Grundskola, Förskola Jobbnummer
9953710