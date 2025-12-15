Pedagogisk assistent/ Barnskötare
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Rinkabyholmsskolan är en F-6 skola med 440 elever. Vi har fem fritidshem på skolan.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du att:
Vara ett stöd för en elev under skoltid, med särskilt ansvar för att följa upp och hantera elevens behov kopplat till diabetes.
Arbeta i klassrumsmiljö, främst i årskurs 1 och förskoleklass, för att skapa trygghet och stödja lärandet.
Delta i fritidshemmets verksamhet under morgon och eftermiddag, där du ingår i ett engagerat arbetslag.
Bidra till en positiv och inkluderande miljö för alla elever, både under skoltid och på fritids.Kvalifikationer
Vi ser att du:
Är utbildad barnskötare eller har likvärdig utbildning.
Har gärna erfarenhet och kunskap om barn med diabetes.
Är flexibel, tar egna initiativ och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Trivs med att arbeta i grupp men kan även arbeta självständigt.
Har ett genuint intresse för att skapa trygghet och goda relationer med barn.
Vi prioriterar att hitta rätt person som passar för tjänsten och arbetslaget.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
