Pedagog agrundskola - Ämnesområde

Östra Ängsskolan är en centralt belägen anpassad grundskola i Klippans tätort. Skolan ligger med gångavstånd till både tåg- och busstation, vilket gör det enkelt att pendla hit.
Vi är en nyrenoverad F-9-skola med cirka 60 elever som läser både ämnen och ämnesområden. Våra lärmiljöer är moderna, genomtänkta och utformade för att möta elever med intellektuell funktionsnedsättning och varierande stödbehov.
På Östra Ängsskolan arbetar vi med hög personaltäthet och starkt fokus på relationer, tydlig struktur och trygghet. Vi använder tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och olika former av AKK som naturliga delar av undervisningen.
Vi har också en tydlig friluftsprofil, bland annat genom vårt uppskattade koncept FunkisMulle, där eleverna får möjlighet att upptäcka naturen, utveckla motorik och stärka samspel och kommunikation i nya miljöer.
Hos oss blir du en del av ett nära, engagerat arbetslag och en verksamhet som sätter elevens utveckling, delaktighet och välmående i första rummet.
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Arbetsuppgifter
Som pedagog med inriktning ämnesområde har du ett helhetsansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom ämnesområde utifrån Lgr 22 och anpassad grundskolas styrdokument. Du skapar tydliga, förutsägbara och strukturerade lärmiljöer och arbetar dagligen med AKK och andra stödstrukturer för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kommunicera, förstå och utvecklas.
I rollen leder du arbetslaget i gruppen och arbetar nära elevassistenterna i det dagliga pedagogiska arbetet. Tillsammans med elevhälsan genomför du kartläggningar, gör anpassningar och hittar elevnära lösningar som möter varje elevs behov. Du handleder och stöttar elevassistenter i arbetssätt, bemötande och pedagogiska strategier, och du ansvarar för dokumentation, bedömning och utvecklingsplaner. Arbetet innebär även regelbunden och trygg samverkan med vårdnadshavare.
Du är en aktiv del av skolans utvecklingsarbete och bidrar till att forma och vidareutveckla våra gemensamma arbetssätt inom anpassad grundskola.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare med påbyggnadsutbildning som speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF)
eller
Legitimerad förskollärare som har för avsikt att utbilda sig till speciallärare IF
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola
• God kunskap om: tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, AKK, strukturstöd, scheman, bildstöd
• Erfarenhet av arbete med elever med IF och/eller komplexa behov
• Erfarenhet av att leda arbetslag och samverka tvärprofessionellt
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
Ersättning

Enligt avtal.
