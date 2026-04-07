Pedagog 40% sökes
2026-04-07
Tierps pastorat söker dig som vill vara med och leda det pedagogiska arbetet i våra församlingar. Hos oss får du möjlighet att skapa glädje och gemenskap tillsammans med barn och ungdomar och bidra till att de upptäcker mer av kristen tro. Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här!
Tierps pastorat söker dig som vill vara med och leda det pedagogiska arbetet i våra församlingar. Hos oss får du möjlighet att skapa glädje och gemenskap tillsammans med barn och ungdomar och bidra till att de upptäcker mer av kristen tro. Varje dag erbjuder nya möjligheter med stor variation. Du kommer att vara en betydelsefull del av vårt församlingsliv och medverka till att skapa trygga och meningsfulla sammanhang där barn och unga får möjlighet att växa.
Tjänsten är placerad i Tierp på Nathanaelgården, men arbetet kommer att ske över hela pastoratet. Den innebär ett ansvar för planering, genomförande och utvärdering av den grundläggande verksamheten - med fokus på barn och ungdomar i bland annat fasta grupper och skolarbete.
Om dig
Vi söker dig som är en driftig, kreativ och samarbetsvillig person och trivs med att arbeta med barn och unga. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig trygg i Svenska kyrkans sammanhang och vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Körkort B
Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning eller är under utbildning just nu
Medlemskap i Svenska kyrkan
Om Tierps pastorat
Tierps pastorat omfattar tre församlingar, belägna i en miljö med en rik variation av landskap: Hållnäs-Österlövsta, Västland och Tolfta. Pastoratet har sju vackra kyrkor med olika profiler från medeltiden och framåt. Pastoratet har även ett levande kultur- och konsertliv, där Lövstabruk utgör en central plats och med sin historiska bruksmiljö och traditioner skapar det en unik plats för konserter och arrangemang.
Här finns goda pendlingsmöjligheter. Det tar cirka 35 minuter med tåg från Uppsala och 30 minuter från Gävle. På Nathanelgården finns det även tre tjänstebilar, som medarbetare har tillgång till i tjänsten.
Vi eftersträvar en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat frukt på arbetet samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Anställningsform och ansökan
Tjänstgöringsgrad: 40 %. Start enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta kyrkoherde Jonas Lindberg: jonas.lindberg@svenskakyrkan.se
Urval sker löpande, så om du är intresserad, vänta inte med att söka. Bifoga CV och personligt brev till kanslichef: amanda.jonsson-oscarsson@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: amanda.jonsson-oscarsson@svenskakyrkan.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Pastorat
(org.nr 252004-8188), https://www.svenskakyrkan.se/tierp
