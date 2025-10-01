Payroll Team Lead - föräldravikariat
Din nya roll
Vi söker nu en Payroll Team Lead till vår kunds HR-team för Compensation & Benefits och Payroll. Detta är ett föräldravikariat på 12 månader med placering på deras globala huvudkontor i Göteborg.
Som Payroll Team Lead ansvarar du för att övervaka och samordna lönefunktionen över flera länder, säkerställa korrekt och punktlig lönehantering samt leda ett mindre team av lönespecialister. Du kommer att arbeta nära interna och externa intressenter för att säkerställa regelefterlevnad, effektivitet och en positiv medarbetarupplevelse.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Leda och stödja ett team av löneadministratörer för att säkerställa korrekt och punktlig lönehantering.
Säkerställa att lönekalkyler, inklusive löner, avdrag, bonusar och förmåner, är korrekta och följer gällande regler.
Överse lönekontroller och rapportering, i nära samarbete med ekonomi- och HR-team.
Hantera eskaleringar och komplexa lönefrågor samt ge vägledning och lösningar.
Ansvara för hela löneprocessen från början till slut.
Extrahera och sammanställa information från olika system till lönesystemet.
Förbereda och lämna in nödvändiga skattedeklarationer, rapporter och årsslutshandlingar.
Säkerställa korrekt rapportering av löneinformation för interna revisioner och regulatorisk efterlevnad.
Samarbeta med externa löneleverantörer och skattemyndigheter vid behov.
Hos vår kund blir du en del av ett engagerat HR-team som värderar delaktighet, innovation och ständig förbättring. Du får möjlighet att påverka och utveckla löneprocesser i en global miljö, samtidigt som du får arbeta i en modern, hybrid arbetsmodell som ger balans mellan samarbete på plats och effektivt distansarbete.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Eftergymnasial examen inom lön, HR eller administration.
Gedigen kunskap om löneprocesser, uppnådd genom ca 3-5 års erfarenhet av operativt lönearbete.
Minst 2 års erfarenhet i teamledande-/chefsroll.
Erfarenhet av HR-system, gärna Workday
Erfarenhet av lönesystem, gärna Kontek (Sverige)
God kunskap om svenska löneprocesser
Flytande kunskaper i engelska och svenska.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll är du strukturerad, analytisk och samarbetsinriktad. Du har en god förståelse för löneprocesser och system, och känner dig bekväm med att leda ett team. Du kan arbeta effektivt med olika intressenter genom tydlig kommunikation och samarbete, samtidigt som du är självgående och kan lösa problem när de uppstår. Du känner dig trygg med att delta i revisionsprocesser tillsammans med externa revisorer i frågor som rör lön. Du hanterar din tid väl och håller konsekvent deadlines, vilket säkerställer korrekt och snabb registrering av data. Din höga noggrannhet bidrar till korrekt data, och du uppvisar integritet genom att hantera konfidentiell information med diskretion.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: De erbjuder en flexibel hybridarbetsmodell där de värderar både samarbete på plats och fokuserat arbete på distans. Start: 2025-10-15 Slut: 2026-10-15 (föräldravik) Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett välkänt varumärke inom fordonsbranschen och utvecklar elektrisk prestanda som ligger i framkant av en ny era av mobilitet. Huvudkontoret finns i Göteborg. Ersättning
