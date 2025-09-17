Payroll Specialist, Sweden
2025-09-17
Företagsbeskrivning
At Konecranes, we believe that great customer experience is built on the people behind the Konecranes name. Everything we do, we do with passion and drive. We believe diversity drives business success and is the foundation for our growth. We welcome different backgrounds and skills that enrich our community and we promote a place where we can ALL be ourselves. This is what makes Konecranes a unique place to work.
Vår Payroll Specialist för Sverige går i pension och vi söker nu hennes efterträdare!
Vi söker dig som är noggrann och trivs med att arbeta med både siffror och människor.
Som Payroll Specialist inom People & Culture får du en central roll i organisationen där du ansvarar för löneprocessen - från start till mål. Du säkerställer att våra medarbetare får rätt lön i rätt tid och arbetar kontinuerligt med att utveckla rutiner och processer för att skapa en trygg och effektiv lönehantering.
Om rollen
I rollen ingår bland annat att sköta lönehantering, semesterersättningar, övertid och andra lönekomponenter enligt gällande lagar och avtal. Du hanterar även skatter, sociala avgifter och andra lagstadgade rapporteringar. Vår lönehantering är delvis outsourcad, vilket innebär att du kommer att ha ett nära samarbete med leverantören samt vårt shared servicecenter i Tallin. Du kommer även att arbeta med företagets förmåner.
Som specialist inom området blir du en viktig rådgivare till chefer och medarbetare i löne- och förmånsfrågor, samtidigt som du säkerställer att all information hanteras med sekretess. Rollen innebär också att du analyserar och följer upp lönerelaterade frågor, skapar rapporter och samarbetar med andra avdelningar för att hitta smarta lösningar och förbättringar.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant yrkesutbildning inom lön, ekonomi eller HR. Du har erfarenhet av lönehantering, goda kunskaper om lönerelaterade lagar och regelverk, med fördel Teknikföretagen och gärna erfarenhet av att arbeta i moderna HR-/ lönesystem.
Som person är du strukturerad, noggrann och har lätt för att hålla deadlines även i en dynamisk miljö. Du har ett analytiskt förhållningssätt, tycker om att lösa problem och drivs av att hitta effektiva arbetssätt. Självklart är du också kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både internt och externt.
Vi tror att du dessutom har:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda IT-kunskaper, särskilt i Microsoft Office
Hög integritet och ett professionellt förhållningssätt
Körkort B
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i ett företag där du får möjlighet att göra verklig skillnad för både organisationen och dina kollegor. Här får du arbeta självständigt men också i nära samarbete med engagerade kollegor. I Sverige är vi ca 500 medarbetare, i People & Culture organisationen är vi 7 härliga medarbetare, gänget inkluderar Payroll specialist för Norge respektive Danmark. Vi värdesätter en kultur där ansvar, kvalitet och arbetsglädje går hand i hand. Vi hoppas du vill bli en i vårt gäng!
Tjänsten är på heltid och rapporterar till People & Culture Manager.
Vi ser att du som söker gärna bor i Markaryd eller Kristianstad med omnejd då du ett par dagar i veckan behöver vara på plats på respektive ort.
Har du några frågor om rollen? Kontakta rekryterande chef Charlotte Blohm Johansson på charlotte.blohmjohansson@konecranes.com
eller 0703-543 542.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, sök därför redan idag.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Konecranes moves what matters. Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 000+ anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver.
Konecranes försäkrar att alla anställda och arbetssökande behandlas rättvist i en miljö fri från all typ av diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett heltidsjobb.
Konecranes AB (org.nr 556063-8826), https://www.konecranes.com/sv
Markaryd, Sweden (visa karta
)
285 35 MARKARYD Jobbnummer
9513381