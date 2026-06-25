Payroll Administrator sökes!
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Oskarshamn Visa alla ekonomiassistentjobb i Oskarshamn
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Är du en noggrann och serviceinriktad löneadministratör som trivs i en roll med många kontaktytor? Vi söker nu en Payroll Administrator till vår kund, som vill bidra till en effektiv och kvalitativ lönehantering samt ge stöd till chefer och medarbetare i löne- och tidrapporteringsfrågor.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Payroll Administrator till vår kund, en världsledande leverantör av transportlösningar som tillsammans med sina kunder och partners driver på omställningen till ett hållbart transportsystem. Du arbetar från kundens kontor i Oskarshamn, där arbetet sker på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att säkerställa en korrekt och tidsenlig löneadministration enligt gällande lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer. Du arbetar med hela löneprocessen, från insamling och kvalitetssäkring av underlag till rapportering och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering och kvalitetssäkring av löneprocessen
Administration och uppföljning av tidrapportering
Stöd och rådgivning till chefer och medarbetare i löne- och systemrelaterade frågor
Framtagning av rapporter och statistik kopplat till lön och tid
Säkerställande av regelefterlevnad enligt lagar, kollektivavtal och interna policys
Medverkan i utveckling och förbättring av processer och arbetssätt
Stöd inom HR- och verksamhetsadministration vid behov
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann och strukturerad person med ett starkt siffersinne och en god analytisk förmåga. Du trivs med att arbeta i en detaljrik miljö där kvalitet och regelefterlevnad är avgörande, och du har lätt för att identifiera avvikelser och säkerställa korrekta resultat. Vidare är du serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan ge stöd och vägledning till chefer, medarbetare och andra intressenter. Du arbetar självständigt, planerar och prioriterar ditt arbete effektivt samt har förmåga att hålla deadlines även under perioder med högt tempo. Dessutom har du en god systemvana och känner dig trygg i att arbeta i olika löne-, HR- och tidrapporteringssystem.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Avslutad högskoleutbildning eller YH-utbildning inom lön, HR, ekonomi eller finans
Minst 3 års erfarenhet av löneadministration med god kunskap om lönebestämmelser, lagar, kollektivavtal, myndighetskrav, beskattning, policys samt efterlevnads- och regelverkskrav
Minst 3 års erfarenhet av löne- och HR-system samt tidrapporteringsverktyg och tillhörande processer
God systemvana och känner dig trygg i att arbeta i olika löne-, HR- och tidrapporteringssystem
Erfarenhet av att verka i organisationer under förändring och utveckling
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av generell HR-administrationTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-08-31, med möjlighet till förlängning. Start 2026-09-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35907 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9979396