Passionerad kock
2026-01-30
Klubbhuset Event på Borås GK söker nästa stjärna till vårt team!
Är du en driven kock med passion för god mat och dryck så har vi jobbet för dig.
Vi tror att du har en kockutbildning och ett par års erfarenhet av yrket, du är en glad och framåt person som gillar nya utmaningar och har ett brinnande intresse av innovativ matlagning där vi tar ut svängarna lite extra.
Vi erbjuder en arbetsplats att växa i med stora möjligheter för rätt person, friskvårds bidrag, fri parkering och året runt anställning.
körkort är ett stort plus då arbetsplatsen ligger utanför staden och med begränsad kollektivtrafik.
lön enligt överenskommelse.
Tillträde 6/4.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: Michael@klubbhusetevent.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Michael Abrahamsson Michael@klubbhusetevent.se 0733696577
