Parkeringsvakt
Landskrona kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Landskrona Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Landskrona
2025-10-22
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Är du en trevlig, informativ och van parkeringsvakt som söker en ny utmaning?
Som parkeringsvakt i Landskrona stad är du mer än en uniform, kommunikativ representant för kommunen i det offentliga rummet. Med din förmåga att möta människor med respekt och tydlighet skapar du trygghet, ordning och förståelse.
Kanske känner du redan till Landskronas gator eller så lär du dig snabbt. Det viktiga är att du har känsla för människor och plats, och att du vill bidra till en tillgänglig, säker och välkomnande trafikmiljö varje dag.
Tjänsten innebär myndighetsutövning där daglig kontakt med boende, besökare och verksamma ingår. Vidare innefattas parkeringsövervakning på både allmän platsmark och kvartersmark, med syfte att säkerställa efterlevnad av gällande parkeringsregler.
Att hantera flyttning av fordon i enlighet med gällande regelverk, samt att utföra enklare service och underhåll av parkeringsautomater är en del av återkommande arbetsuppgifter.
Obekväm arbetstid förekommer.
Om organisationen
Teknik- och stadsmiljöförvaltningens ansvar omfattar bland annat utveckling och förvaltning av allmän plats, kommunal infrastruktur samt drift och skötsel av gator, parker och idrottsanläggningar.
Trafikenheten har i dag 5 medarbetare som hanterar trafikreglering, tillstånd för trafik, parkering, grävning och upplåtelse av allmän platsmark. Trafikenheten medverkar vid arbete med detaljplaner och vid utveckling och förändring av gator, torg och annan allmän plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad parkeringsvakt enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2002:1 (FAP 759-1), samt har minst ett års erfarenhet av arbete som parkeringsvakt på allmän plats.
Fler formella kompetenser som krävs:
* God förmåga att kommunicera på engelska samt kommunicerar obehindrat på svenska
* God vana vid arbete i olika IT-system och via telefonappar.
* Goda fysiska förutsättningar för utomhusarbete med bil- och fotpatrullering.
* Minst behörighet B samt är en van förare.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
* Service av parkeringsautomater
* Lokalkännedom Landskrona
* Flyttning av fordon, särskilt tunga fordon och cyklarDina personliga egenskaper
Tjänsten ställer höga krav på god servicekänsla, kommunikationsförmåga och att du är en trygg och trevlig person.
Som person så kan du arbeta självständigt och i grupp på ett effektivt sätt.
Vidare behöver du hög förmåga att möta människor på ett professionellt sätt, vilket i denna roll innebär förmåga att kommunicera och informera på ett enkelt och tydligt sätt så att den du möter förstår. Du lyssnar noggrant och kan förklara saker så att de blir begripliga och du säkerställer att budskapet verkligen landar.
Du kan anpassa ditt arbetssätt till olika situationer när de uppstår och har förmåga att behålla lugnet i pressade situationer.
I den här rekryteringen bifogar du ditt cv och svarar på urvalsfrågor, vilka blir din ansökningshandling.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
Enhetschef
Berne Johansson berne.johansson@landskrona.se Jobbnummer
9569936