Parkarbetare Sommaren 2026
2026-01-16
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med kommunövergripande frågor, såsom strategisk och fysisk planering, myndighetsutövning inom miljö och byggfrågor samt regional utveckling. Här finns också det samlade ansvaret för kommunens tekniska försörjning inom avfall och renhållning, vatten och avlopp, gator, vägar och parker. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Gillar du att vara utomhus? Har du körkort? Tycker du om att hålla snyggt och se dina ansträngningar leder till vackra miljöer? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi söker dig som vill sommarjobba hos oss som parkarbetare under veckorna 24 till 33. Parkarbetare arbetar med att sköta och underhålla utemiljöer i Gnesta kommun. I arbetet ingår bland annat gräsklippning, ogräsbekämpning, röjning av sly, renhållning samt skötsel av kommunens lekplatser, badplatser och idrottsplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för människor att vistas i.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år och är beredd på att jobba med utemiljö i alla väder. Det är av stor vikt att du kan arbeta självständigt för att lösa uppgifter, lika viktigt är det att du kan kommunicera, lyssna och samarbeta i gruppen. Det är avgörande att du får saker gjorda, är strukturerad och trivs med att ha många järn i elden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av traktorkörning och ovanstående uppgifter är meriterande.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
