Parkarbetare
2025-12-18
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Stadsunderhåll har cirka 150 medarbetare som sköter drift, underhåll och utveckling av kommunens offentliga miljöer. Vi ansvarar för fastigheter, gator, parker och grönytor samt andra ytor både inomhus och utomhus. Genom vårt arbete bidrar vi till en ren, säker och trivsam stad för invånare och besökare.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren parkarbetare som är mån om att utföra ett bra arbete. Vi erbjuder ett varierat och kreativt arbete där du får bidra till att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer.
Arbetet innebär i huvudsak skötsel av planteringar, badplatser, lekplatser och naturområden. Det kan även innebära skötsel av skolgårdar och förskolornas gårdar.
Du kommer att arbeta i en grupp som fokuserar på helheten, där alla hjälps åt och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom parkskötsel.
Vi samarbetar även över enhetsgränser för att säkerställa en effektiv och flexibel verksamhet.
Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och någon påbyggnadsutbildning inom den gröna sektorn alternativt lång arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete inom parkskötsel och du får gärna ha erfarenhet av skogsröjning och trädfällning. Erfarenhet och utbildning inom motorsåg B, röjsåg, skylift och arbete på väg 1.3 är meriterande. B-körkort är ett krav.
Du är van vid att arbeta självständigt och ta eget ansvar, men trivs i en grupp och har god samarbetsförmåga. Du bemöter din omgivning på ett lyhört och respektfullt sätt och bidrar till ett positivt och gott arbetsklimat.
Det är även viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt då det är ett varierat arbete och vi ibland behöver anpassa oss utifrån ändrade förutsättningar.
Gillar du att arbeta utomhus och är lockad av att arbeta inom en verksamhet som engagerar och berör många? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen
Enhetschef Park
