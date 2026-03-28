Park- och Trädgårdsmästare
Engsholms Slott AB / Trädgårdsanläggarjobb / Södertälje Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Södertälje
2026-03-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engsholms Slott AB i Södertälje
, Trosa
eller i hela Sverige
Parkskötare / Trädgårdsmästare
Säsong 1maj - 15 november
Alt efter överenskommelse
Förutom vår slottspark är människor det viktigaste vi har på Engsholms Slott! Vi som arbetar här har en stark passion för människor, möten, platsen och värdskap.
Att ge vår gäst en minnesvärd upplevelse och den upplevelsen börjar i parken.
Engsholms Slott är mycket mer än ett hotell, konferens och restaurang. Det är en unik destination där vi vill att våra gäster ska känna sig som hemma. Även i vår vackra slottspark.
Engsholms Slott är också en arbetsplats som fokuserar på hållbarhet - från råvaror och inköp till hur vi arbetar i organisationen. Det ställer också höga krav på alla, och att alla har omtanke, för såväl varandra, platsen och vår planet.
Rollen
Om tjänsten som Operativt Parkskötare och Slottsträdgårdsmästare
Arbetsuppgifterna i denna tjänst spänner över stor bredd. Det är högt och lågt om vart annat. Som parkskötare på Engsholms Slott ansvarar du för att vår slottspark, trädgårdsland och att allmänna parkmiljöer håller högsta möjliga standard. Du ser till att säsongens alla göromål blir planerade och genomförda med dagliga-, vecko- eller månadsrutiner.
Här finns stora ytor naturpark som måste slyröjas, grusgångar som måste krattas såväl som stora rabatter med perenner, trädgårdsland där vi odlar grödor och örter till vårt kök samt en del urnor på vår terrass. Våra gräsytor tas till största delen om hand av robotar, men vissa ytor måste klippas och robotarna behöver också lite kärlek. Arbetet är mycket variationsrikt och delvis mycket fysiskt krävande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra traktor samt att du har röjsågskort.
Du är en problemlösare och behöver många gånger tänka utanför "boxen".
Struktur och dokumentation är också viktigt i denna tjänst.
Tjänsten är till största delen förlagd till måndag - fredag, men helgarbete kan förekomma.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Parkskötsel och underhåll
Underhåll, tillsyn och utveckling av slottsparken
Omplantering av blommor och bevattning av urnor & rabatter
Skötsel, sådd & skörd av trädgårdsland
Kantbeskärning av trädgårdsgångar
Ogräsrensning av rabatter, slottsterrass och vägytor
Lövuppsamling
Arbete med trimmer och ev röjsåg/motorsåg
Gräsklippning (av ytor som våra 4 robotar inte klarar av)
Samordning och planering
Underhållsplanering tex bevattningssystem
Föra loggbok och årsplan för slottsparken
Ha en kontinuerlig dialog med ägare & kollegor

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning,
Eftergymnasial utbildning inom park/trädgårdsskötsel
Minst några års erfarenhet av parkskötsel
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
B-körkort är ett krav
Röjsågskort
Meriterande:
Motorsågskort
Vi önskar att:
Du trivs med att arbeta med många projekt samtidigt
Du har god förmåga att analysera och prioritera
Du är duktig på att leda och motivera dig själv.
Du har lätt för att nätverka och samarbeta
Du är fysiskt stark
Vi erbjuder:
En arbetsplats på landet nära stan där vi kollegor tycker om varandra och våra gäster på riktigt. En arbetsplats med fokus på hållbarhet. En otroligt vacker slottspark, som på sina ställen sovit lite "Törnrosa".
Vi är såväl Svanencertifierade. Vi har en familj som ägare sen snart 40 år, som värnar såväl människor som fastigheterna, platsen och inte minst slottsparken.
Vi har kollektivavtal och erbjuder anställningsvillkor med ett flertal förmåner för våra medarbetare.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en säsongsanställning 1 maj - 15 november. Eller enl övernskommelse.
Bil för egen kommunikation till och från arbetet
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Kerstin Johansson, kerstin@engsholm.se
0709 828007
Vill du vara en del av ett engagerat team? Välkommen med din ansökan!
Märk ansökan med PARK
Ansökningshandlingar
1. CV
2. Personligt brev

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: kerstin@engsholm.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Park".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Engsholms Slott AB
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9825546