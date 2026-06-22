Park & Trädgårdsarbetare till Linköping
Montico HR Partner AB / Trädgårdsodlarjobb / Linköping Visa alla trädgårdsodlarjobb i Linköping
2026-06-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vår Kund Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger Peab vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Peab i Linköping växer och nu söker vi dig med erfarenhet inom, Grönytearbetare, Mark- och anläggning samt maskinvana. Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse och beräknas pågå säsongen ut.
Din anställning är hos oss på Montico, arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 06.30 -16.00 och fredag 06.00-13.00 och lön enligt gällande kollektivavtal.
Du och din arbetsgrupp ansvarar för allt inom yttre skötsel, exempelvis gräsklippning, skötsel av planteringar, trimning, renhållning och häckklippning.
Meriterande är om du har kunskap & erfarenhet inom någon av dessa tre områden:
Grönytearbetare:
Kompetensintyg för TCYK1 och TCYK 9 eller motsvarande utbildning
Utbildad i växtkännedom alternativt minst 5års erfarenhet av att arbeta med skötsel av utemiljöer.
Anläggare:
Anläggare utbildad i skola med minst 1års yrkeserfarenhet efter det.
2–3 års yrkeserfarenhet av anläggningsjobb så som plattsättning, grävmaskinist, bygga lekplatser, enklare snickeriarbeten.
Maskinförare:
Utbildad maskinförare med kompetensbevis.
2–3 års erfarenhet av att ha kört olika typer av maskiner inom drift och underhåll.
Ex: Swingo, Traktor med vagn.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs med att jobba utomhus och har erfarenhet inom park- och trädgårdsarbete.
Du gillar att tillhöra en arbetsgrupp samtidigt som du tar stort ansvar för de arbetsuppgifter du tilldelas.
Arbetsdagarna varierar vilket passar din flexibilitet då du gärna stöttar upp där det behövs.
Krav:
B-körkort
Svenska i tal & skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Industrigatan 32 A-B (visa karta
)
582 55 LINKÖPING Arbetsplats
Peab Linköping Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se Jobbnummer
9972958