OVK-affärsområdeschef
Futuria People AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa kliv och vara ansvarig inom OVK? Nu har du chansen att forma och driva en viktig del av verksamheten hos en växande aktör inom energieffektivisering - med uppdrag från några av Stockholms största fastighetsägare.
Vår kund är ett väletablerat bolag inom energi och fastighet, med stark teknisk kompetens och ett tydligt hållbarhetsfokus. Sedan starten 2012 har de arbetat för att hjälpa fastighetsägare att öka både energieffektivitet och lönsamhet - samtidigt som klimatpåverkan minskar.
Företaget erbjuder helhetslösningar som sträcker sig från analys och åtgärdsförslag till projektering, entreprenad och löpande förvaltning.
Bland kunderna finns flera av Sveriges största kommersiella fastighetsägare.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
I rollen som ansvarig för OVK blir du spindeln i nätet i en verksamhet som siktar högt. Det här är en unik möjlighet för dig som har OVK-erfarenhet och vill ta ett helhetsansvar - från försäljning och kundrelationer till strategisk utveckling och ledarskap.
Du kommer bland annat att:
Ta ett övergripande ansvar för OVK-affären
Utveckla och bygga långsiktiga kundrelationer
Skapa nya affärer - du är inte den som väntar på att något ska hända
Leda och utveckla arbetsprocesser och rutiner
Självständigt driva OVK-projekt och stötta kollegor med din expertis
Du erbjuds
Teknisk bredd och spetskompetens Du blir del av en verksamhet som arbetar med hela kedjan - från besiktning till åtgärdsförslag, projektering och energiförvaltning.
Starka kundrelationer Här finns redan återkommande uppdrag från några av Stockholms mest välkända fastighetsägare - och stor potential att växa vidare.
Eget affärsområde Du får möjlighet att sätta riktningen för OVK-verksamheten - och vara med och bygga upp teamet från grunden.
Flexibelt arbetssätt Frihet under ansvar är en självklarhet. Du har stort inflytande över din egen vardag, samtidigt som du har stöd från ledning och kollegor.
Modern arbetsmiljö Ljusa lokaler med goda kommunikationer - nära både city och grönområden.
Innovativa projekt inom energi och fastighet Här kombineras teknik, hållbarhet och affärsnytta - för att skapa framtidens energieffektiva fastigheter.
Vi söker dig som
Vi söker dig som både kan och vill ta ansvar. Du har några års erfarenhet av OVK - kanske arbetar du inte längre operativt, men har full koll på området och rätt kompetens för att ta en ledande roll.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du: Har 5-10 års erfarenhet av OVK-arbete
Har K- eller N-certifiering, alternativt har haft
Är självgående, affärsdriven och gillar att ta initiativ
Trivs med kundkontakt och är van att bygga relationer
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9529429