Översiktsplanerare/samordnare
2026-04-10
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Lockas du av att driva planering och samhällsbyggande för en fungerade och hållbar livsmiljö för Arvika Kommuns invånare? Vill du ha en samordnade roll där du både kan se helhetsperspektivet och vid behov zooma in på detaljerna? Då kan du vara vår nya översiktsplanerare!
Vi på samhällsbyggnadsenheten i Arvika kommun söker en ny kollega. Vi är ett gäng på 16 personer som jobbar inom fem olika områden - mark- och exploatering, detalj- och översiktsplanering, strategiskt miljöarbete, geodata och trafik/gata. Verksamheten spänner sig från det strategiska och väldigt långsiktiga som översiktsplanering och markreservsfrågor till det mer operativa som till exempel upplåtelse eller skötsel av kommunens mark, utbyggnad av gata/väg och specifika projekt till exempel inom miljö- och klimat.
Hos oss är det en mycket god kollegial stämning och ett positivt arbetsklimat. Vi hjälper och stöttar varandra och är tillåtande och inkluderande. Teamet du kommer tillhöra har lång erfarenhet och innehar bred kompetens. Vi samarbetar med alla kommunens verksamheter och bolag och samverkar med andra kommuner och myndigheter. Vi har daglig kontakt med medborgare, föreningar och företag i kommunen.
Vi erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling och kompetenshöjning inom samhällsbyggnadsområdet.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som översiktsplanerare ser vi att du har:
Universitetsexamen inom till exempel samhällsplanering eller det som arbetsgivaren bedömer motsvarande.
Flerårig arbetslivserfarenhet av likande arbetsuppgifter.
Kunskap, färdigheter eller starkt intresse för strategisk planering och analys på övergripande nivåer, kunskap/förståelse om hur en kommun fungerar.
Förmåga att sammanfatta, formulera och presentera ärenden och utredningar.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Tidigare arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet är starkt meriterande.
För att trivas i rollen som översiktsplanerare ser vi att du som person tar egna initiativtagande och är självgående som driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och har ett strategiskt perspektiv, samtidigt som du är prestigelös och bidrar där det behövs. Rollen kräver god samarbetsförmåga och att du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i tal med olika målgrupper.Dina arbetsuppgifter
I ditt ansvarområde som översiktsplanerare ingår det att:
Arbeta med kommunens översiktsplan, genomförandeplan och planeringsstrategi samt övergripande styrdokument och strategier.
Analysera framtida behov inom samhällsbyggnadsområdet och genom att belysa olika perspektiv göra avvägningar mellan samhällsintressen, ofta motstående.
Samverka med andra verksamheter och kommunala bolag.
Leda dialog med medborgare, politiker och myndigheter samt delta i samråd och utställningar.
Arbeta i mellankommunala och regionala samverkansfrågor som t.ex. klimatanpassning och energiplanering.
Arvika kommun erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, nettolöneavdrag på årskort för Värmlandstrafik, förmånsscykel via bruttolöneavdrag. Motion- och idrottsföreningen ASKIM erbjuder alla anställda ett brett utbud av aktiviteter under året.
Urval sker löpande under ansökningsperioden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.
Välkommen in med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA
Arvika Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Ida Svensson ida.svensson@arvika.se 0570-81851
9848052