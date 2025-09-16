OV för behovsanställning Stockholms Län
2025-09-16
Ordningsvakter Stockholm - Behovsanställning hos Tempest
Är du ordningsvakt och söker en flexibel anställning inom Stockholms län? Då kan vi på Tempest vara rätt arbetsgivare för dig!
Vi söker dig som:
Har genomgått ordningsvaktsutbildning och har giltigt förordnande.
Är ostraffad, drogfri och godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
Tempest bygger sin framgång på nära och personliga relationer med våra kunder samt professionell matchning mellan rätt uppdrag och rätt personal. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet i varje rekrytering.
Vi tror att du som söker:
Har hög social kompetens och är utåtriktad.
Är flexibel, prestigelös och ansvarstagande.
Är ärlig, hjälpsam och trygg i din roll.
Har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Trivs med att arbeta både i team och självständigt.
Har fokus på säkerhet och service.
Meriterande kvalifikationer:
Förordnande med 2A och 2D.
Flerspråkighet.
B-körkort.
Anställningsform
Behovsanställning.
TillträdeSnarast möjligt eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag!
Enligt kollektivavtal
