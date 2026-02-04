Output Analyst till Intrum
2026-02-04
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Intrum. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV. Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida.Om företaget
Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöden och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får de stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Output Analyst blir du en central del av Intrums skapande av fakturor, påminnelser och andra dokument. Arbetet kombinerar logik, datahantering, samt layout och liknar programmering i visuell form när XML konverteras till PDF.
Din vardag består både av att sätta upp regelverk som styr hur information ska presenteras visuellt, testar att allt fungerar i praktiken och säkerställer att inga fel slinker igenom vid höga volymer. Du arbetar även nära filöverföringsprocesserna och ser till att filer hamnar rätt i Intrums system, och externa distributionskanaler.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom IT, datavetenskap eller liknande arbetsuppgifter är meriterande
• Meriterande med erfarenhet inom XML, FormScape eller Tranform designer
• Meriterande med erfarenhet från att ha jobbat med inkasso eller fakturaservice
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en person som kombinerar analytiskt tänkande med ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Du har en naturlig förmåga att sätta dig in i komplex logik, förstå hur olika datapunkter hänger ihop och omsätta detta i tydliga och hållbara lösningar. Du arbetar metodiskt och lämnar inget åt slumpen, särskilt i testfaserna där din förmåga att kvalitetssäkra och upptäcka avvikelser är avgörande.
Samtidigt är du självgående och initiativtagande. Du tar dig gärna an tekniska utmaningar på egen hand och testar flera lösningar innan du efterfrågar stöd, vilket är viktigt i ett team som driver både dagligt arbete och ett större projekt parallellt.
Du har ett lugnt och lösningsorienterat förhållningssätt och trivs i en roll där ibland många detaljer ska falla på plats. Eftersom vissa kundanpassningar kräver flera iterationer behöver du även ha tålamod och en serviceinriktad attityd. Du kommunicerar tydligt, är öppen i samarbeten och bidrar till ett klimat där teamet kan lita på att dina leveranser håller hög kvalitet.
Övrig information
Start: Enligt överensskommelse
Plats: Sicklastråket 4, 131 54 Nacka
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
