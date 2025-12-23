Outdoor Golf Operations - Timanställning
Om arbetsplatsen
Crownwood Club är en exklusiv golfdestination belägen i Ängelholm, Skåne. Anläggningen består av en 18-håls bana och en 11-håls bana av internationell toppklass. Vårt koncept kombinerar förstklassig golf med service i världsklass i en internationell miljö. Efter vår första öppna säsong fortsätter vi nu att utveckla verksamheten och söker fler medarbetare till vårt Outdoor Golfoperations-team.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som säsongsanställd inom Golf Outdoor Operations är du en viktig del av gästupplevelsen och arbetar främst utomhus. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Ta emot och välkomna medlemmar och gäster
Förbereda, ställa upp och ta ner träningsområden
Presentera och hantera golfbilar
Utföra rangearbete
Ansvara för shuttleservice
Säkerställa att utomhusmiljöer och faciliteter håller hög standard
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta utomhus och i team. Du har ett professionellt bemötande och ett intresse för att skapa positiva upplevelser för våra medlemmar och gäster.Kvalifikationer
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av serviceyrken
Golfintresse eller golfspel
Erfarenhet av arbete i en internationell miljö
Anställningsvillkor
Anställningsform: Säsongsanställning
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsperiod: 1 mars - 15 oktober
Arbetstider: Varierande arbetstider, arbete varannan helg ingår Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation på både svenska och engelska till:fredrik@crownwood.clubKontaktperson för detta jobb
Fredrik Widmark, Director of Golf
Telefon: 0734-060 66 6
Varför vi önskar din ansökan på både engelska och svenska är för att din närmaste chef kommer vara Irländare och han kommer även vara delaktig i urvalet av kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
(org.nr 559426-9135), http://www.crownwood.club
262 53 ÄNGELHOLM Arbetsplats
