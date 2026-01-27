OT Project Manager
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity IT Consulting AB i Stockholm
, Sollentuna
, Gävle
, Sandviken
, Örebro
eller i hela Sverige
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Infinity IT Consulting söker en erfaren OT Project Manager till ett uppdrag där du får en central roll i att leda projekt kopplade till industriella Operational Technology- lösningar. Uppdraget genomförs nära drift, produktion och teknik, och du blir en nyckelperson i att driva förändring, skapa struktur och säkerställa kvalitet i projekt som påverkar den operativa kärnverksamheten.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt inom kundens OT-miljö. Du arbetar praktiskt med att samla in och analysera data, kartlägga processer och koordinera flera intressenter. Projekten rör allt från OT-enheter och automatiseringslösningar till datainflöden, systemintegration och kravhantering i produktionskritiska miljöer.
Arbetet sker främst på plats i Stockholm och Gimo, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Dina ansvarsområden
Leda projekt inom OT och produktionsnära tekniska områden.
Koordinera teknik-, drift- och produktionsteam samt externa leverantörer.
Kartlägga och dokumentera processer, dataflöden och systemberoenden.
Ansvara för riskhantering, tidsplanering, statusrapportering och kommunikation med intressenter.
Säkerställa att projekt genomförs i enlighet med krav, standarder och produktionsrelaterade säkerhetskrav.
Bidra med OT-förståelse, exempelvis kring styrsystem, nätverk, automationsutrustning och driftstödssystem.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av projektledning, gärna inom OT, industri, automation, produktion eller energisystem.
Förståelse för OT-miljöer, datainsamling och dataflöden, samt skillnader mellan OT och IT.
Förmåga att leda projekt med många intressenter och skapa struktur i komplexa miljöer.
Erfarenhet av att arbeta nära teknik-, drift- eller produktionsteam.
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella organisationer.
Meriterande: Erfarenhet av industriell automation, SCADA, PLC-miljöer, produktionstekniska system eller säkerhetskrav inom industri.
Företagsinformation
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark kultur som bygger på teamkänsla, ansvar och enkelhet. Vi sätter alltid människan i centrum och kombinerar detta med uppdrag som möjliggör både professionell och personlig utveckling.
Vårt fokus ligger på långsiktiga relationer - med våra konsulter, våra kunder och våra partners. Vi arbetar med organisationer i flera branscher, där du som konsult får möjlighet att växa, bidra och utvecklas i uppdrag som gör skillnad.Så ansöker du
Känns denna roll som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor eller funderingar, kontakta klara.olsson@infinityitc.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9706143