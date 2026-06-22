Östra lugnets skola söker elevassistent
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-06-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Östra Lugnets skola är en F-6 skola med drygt 400 elever. Skolan ligger i norra delen av Växjö tätort och i nära anslutning till Evedal med tillhörande naturområde. Det systematiska kvalitetsarbetet och att bygga en lärande och hållbar organisation ser vi som viktiga faktorer för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten men också för att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats för såväl elever som personal. På skolan finns tydliga mål, uppdrag och strukturer i syfte att främja meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och ge ökad kvalitet och likvärdighet på skolan.
Brinner du för att skapa trygghet och goda relationer till barn och unga? Vi söker nu en engagerad elevassistent med driv att skapa förutsättningar och tillsammans bidra till att våra elever mår bra, utvecklas och lär tillsammans för att möta framtiden. Vi söker en elevassistent som har erfarenheter av elevnära arbete med elever i behov av särskilt stöd. Hos oss får du arbeta i team och i teamet sker ett nära samarbete med Elevhälsan som utgör en betydelsefull del i att tillsammans med pedagogerna kunna möta alla elevers behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå.
I rollen som elevassistent arbetar du med elever både under skoldagen och i fritidshemmets verksamhet. Du arbetar både enskilt med elever eller med flera i mindre grupper och din uppgift är att vägleda och stödja elever genom hela dagen. Genom ett lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och i samtal med eleverna arbetar du för att skapa trygghet och utveckla elevens sociala utveckling och lärande. I samverkan med övrig personal arbetar du för att främja elevens meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet under hela dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Du som söker har ett genuint intresse för barns lärande och har barnets bästa i fokus. Du har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat förhållningssätt samt en förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer.
Du har en god förmåga att kommunicera samt att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du skapar goda relationer till vårdnadshavare för att främja samverkan mellan skola och hem. En vilja att utveckla dig själv och verksamheten är betydelsefullt på vår skola.
Du har goda kunskaper i att möta elevers olika behov, kunna hantera oförutsägbara situationer och vara öppen för förändringar. Du har ett lugnt och tålmodigt förhållningssätt och en vilja att alltid ha barnet bästa i fokus.
Meriterande med erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd med olika funktionsvariationer såväl intellektuella, fysiska som neuropsykiatriska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som inte bara har rätt kompetens, utan också ett starkt engagemang för att tillsammans med oss skapa de absolut bästa förutsättningarna för våra elevers utveckling och välmående.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 259/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal nås via kontaktcenter 0470-410 00 Jobbnummer
9973989