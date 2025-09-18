Ösbyskolan söker lärare i So åk 7-9
2025-09-18
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Ösbyskolan har varit verksam sedan 1996 och har idag ca 700 elever från F - åk 9.
Tillsammans med eleverna arbetar vårt härliga kollegium bestående av ca 90 engagerade medarbetare. Vår skola präglas av både traditioner liksom nytänkande och utveckling. Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö i moderna lokaler. Ösbyskolan ligger i Gustavsberg, Värmdö kommun med mycket goda och täta förbindelser med ca 25 min resväg från Slussen.
Vi har ett starkt och kompetent personalkollegium som ger dig möjlighet att tillsammans medverka i utvecklingen av skolans verksamhet samt dig själv som pedagog. Vi arbetar aktivt och medvetet för en trygg, lugn och motiverande studiemiljö där samverkan och delaktighet är en viktig del. Varje elev ska stöttas och utmanas till sin största möjliga kunskapsutveckling för att rustas för vidare val och möjligheter i livet!
I rollen som lärare på Ösbyskolan kommer du att vara mentor och du kommer att arbeta i ett väl fungerande team. Årskursteamen/arbetslagen på skolan har stor frihet att inom tydliga ramar utforma arbetet tillsammans med eleverna utifrån skolans tydliga mål. Som pedagog stimulerar, varierar och möter du eleven utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Som mentor är förmågan att kunna skapa och bygga relationer med mentorseleverna av största vikt då du blir en av de viktigaste personerna på skolan för dem.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö i moderna lokaler med tillgång till egen bärbar dator, på Ösbyskolan arbetar vi med SchoolSoft och Google Apps for education.
Vi söker dig som
- är legitimerad lärare i 2-4 So ämnen för åk 7-9
- är tydlig i din ledarroll och anpassar undervisningen efter elevgruppens behov
- har en positiv elevsyn och utgår från att elever kan och vill
- ser samarbete som en nödvändighet i dagens skola
- är villig att tillföra teamet dina erfarenheter och din kompetens
- har en bred kunskapssyn med inriktning på framtiden.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser tillsvidareanställning 100 % med tillträde 9 januari 2025
Välkommen med din ansökan senast 5 oktober 2025. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Linda Grönlund tel 08-570 489 02, linda.gronlund@varmdo.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
