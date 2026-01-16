Ortodontiassistent till Ortodontikliniken Karlstad
2026-01-16
Din arbetsplats
Specialistkliniken för Ortodonti ligger centralt i Karlstad i samma byggnad som folktandvården Tingvalla.
Vi har även annexkliniker i både Arvika och Hagfors. Vi är totalt 19 medarbetare, sex ortodontister, nio ortodontiassistenter, en vårdadministratör, en tandsköterska, receptionist och klinikadministratör.
Vi är en klinik med mycket god sammanhållning och trivsel samt hög kompetens inom alla typer av bettavvikelser. Kliniken har ett gott samarbete med allmäntandvården och övriga specialistkliniker inom regionen.
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som består av patientbehandling tillsammans med ansvarig ortodontist, samt delegerat arbete inom ortodontiområdet. Patientgruppen är både barn och vuxna. Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande.
Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska eller legitimerad tandhygienist med vidareutbildning till ortodontiassistent. Det är meriterande med erfarenhet inom yrket, men inget krav.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har förmågan att ta initiativ när situationen kräver det. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är noggrann och strukturerad i dina arbetsuppgifter och du har ett starkt servicefokus där du alltid strävar efter att leverera hög kvalitet. Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Folktandvården, Ortodontikliniken Karlstad Kontakt
